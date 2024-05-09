Хабиров возложил цветы к памятнику генерала Шаймуратова

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
«Мы встречаем этот праздник с особенным чувством, День Победы занимает важное место в нашей жизни, особенно в эти непростые времена. Мы обращаемся к подвигу наших предков и понимаем всю значимость праздника», — выступил глава региона Радий Хабиров.
Цветы к памятнику возложили ветераны боевых действий, родственники генерала Шаймуратова, участники СВО, а также первые лица республики.
Напомним, скульптура была открыта в октябре 2022 года. Изготовлением памятника занимался народный художник России Салават Щербаков.