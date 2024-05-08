В Уфе в огне погиб мужчина

Пожарные, прибывшие на место ЧП, выломали дверь квартиры и обнаружили мужчину, к сожалению, уже без признаков жизни. Его тело лежало на диване. Огонь удалось быстро ликвидировать, что помогло остановить его дальнейшее распространение на домашние вещи. Жители дома, напуганные произошедшим, еще долгое время пребывали в шоке от случившегося.