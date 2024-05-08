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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Башкирии после пожаре в квартире обнаружен погибший мужчина

В Уфе в огне погиб мужчина

8 мая 2024, 08:13
Фото: 1MI

В Башкирии после пожаре в квартире обнаружен погибший мужчина

Из горящего дома было эвакуировано 20 человек.

В Уфе в многоквартирном доме по улице Хадии Давлетшиной случился пожар. Из-за чрезвычайного происшествия в помещении на первом этаже, где случилось возгорание, лопнули окна. По рассказам очевидцев, они услышали сильный хлопок и сразу вызвали спасателей.

Фото: МЧС РБ

Пожарные, прибывшие на место ЧП, выломали дверь квартиры и обнаружили мужчину, к сожалению, уже без признаков жизни. Его тело лежало на диване. Огонь удалось быстро ликвидировать, что помогло остановить его дальнейшее распространение на домашние вещи. Жители дома, напуганные произошедшим, еще долгое время пребывали в шоке от случившегося.

«Мы услышали сильный хлопок. Потом по подъезду пошёл едкий запах дыма. Поняли, что-то горит и позвонили в службу 112. Когда выбежали на улицу, увидели как валит гарь из окна первого этажа, а под окном лежат осколки. Спасатели приехали довольно быстро, сразу стали выводить людей из дома», — рассказывают очевидцы корреспонденту МКсеть.

В результате 20 человек были эвакуированы из жилого дома. На данный момент место пожара исследуют эксперты, чтобы установить причину трагического происшествия.

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#Инна Горина#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
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