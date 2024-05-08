В Уфе в огне погиб мужчина

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Уфе в многоквартирном доме по улице Хадии Давлетшиной случился пожар. Из-за чрезвычайного происшествия в помещении на первом этаже, где случилось возгорание, лопнули окна. По рассказам очевидцев, они услышали сильный хлопок и сразу вызвали спасателей.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, выломали дверь квартиры и обнаружили мужчину, к сожалению, уже без признаков жизни. Его тело лежало на диване. Огонь удалось быстро ликвидировать, что помогло остановить его дальнейшее распространение на домашние вещи. Жители дома, напуганные произошедшим, еще долгое время пребывали в шоке от случившегося.
«Мы услышали сильный хлопок. Потом по подъезду пошёл едкий запах дыма. Поняли, что-то горит и позвонили в службу 112. Когда выбежали на улицу, увидели как валит гарь из окна первого этажа, а под окном лежат осколки. Спасатели приехали довольно быстро, сразу стали выводить людей из дома», — рассказывают очевидцы корреспонденту МКсеть.
В результате 20 человек были эвакуированы из жилого дома. На данный момент место пожара исследуют эксперты, чтобы установить причину трагического происшествия.