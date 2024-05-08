В Уфе спасают угодившую в клей ласку

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Как рассказали в организации по реабилитации животных, происшествие случилось сегодня утром, 8 мая, в «Зеленой Роще». Как видно на кадрах, зверек еле дышит и сильно дрожит. Практически вся шерсть ласки покрыта клеем.
«С утра поступил звонок. Вызвали такси и срочно поехали», — рассказывают добровольцы.
Сейчас ветеринары пытаются очистить и выходить ласку. Специалисты делают все возможное, чтобы не дать животному погибнуть.