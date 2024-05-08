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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Уфе спасают угодившую в клей ласку

В Уфе спасают угодившую в клей ласку

8 мая 2024, 07:26
Фото: ЦРЖД «Пин и Пуф»
В столице Башкирии ласка попалась в ловушку для грызунов. Об этом сообщили волонтеры центра «Пин и Пуф».

Как рассказали в организации по реабилитации животных, происшествие случилось сегодня утром, 8 мая, в «Зеленой Роще». Как видно на кадрах, зверек еле дышит и сильно дрожит. Практически вся шерсть ласки покрыта клеем.

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«С утра поступил звонок. Вызвали такси и срочно поехали», — рассказывают добровольцы.

Сейчас ветеринары пытаются очистить и выходить ласку. Специалисты делают все возможное, чтобы не дать животному погибнуть.

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