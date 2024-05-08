В Башкирии снова подорожал бензин

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Согласно данным статистического ведомства, средние цены на бензин в Башкирии с 23 апреля по 2 мая выросли на четыре копейки — 52,75 ₽. По данным за апрель 2023 года, эта сумма составляла 48,88₽.
Стоимость АИ-92 в регионе сейчас составляет 49,74 ₽. Цена на АИ-95 составила 54,15 ₽, а АИ-98 — 65,93 ₽. Заправиться литром дизельного топлива в Башкирии можно за 62,36 ₽.
В целом по России, цены на бензин выросли в 46 субъектах, сильнее всего — в ЯНАО: там стоимость топлива поднялась на 1,8%.