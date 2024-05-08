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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

В Башкирии снова подорожал бензин

В Башкирии снова подорожал бензин

8 мая 2024, 04:59
Фото: PxHere
Росстат опубликовал новые данные мониторинга цен на автомобильное топливо в регионах.

Согласно данным статистического ведомства, средние цены на бензин в Башкирии с 23 апреля по 2 мая выросли на четыре копейки — 52,75 ₽. По данным за апрель 2023 года, эта сумма составляла 48,88₽.

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Стоимость АИ-92 в регионе сейчас составляет 49,74 ₽. Цена на АИ-95 составила 54,15 ₽, а АИ-98 — 65,93 ₽. Заправиться литром дизельного топлива в Башкирии можно за 62,36 ₽.

В целом по России, цены на бензин выросли в 46 субъектах, сильнее всего — в ЯНАО: там стоимость топлива поднялась на 1,8%.

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