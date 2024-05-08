В Башкирии будут выпускать необычную тротуарную плитку

В Башкирии начнет свою деятельность новое предприятие под названием «Поревит. Уфа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Известно, что компания будет функционировать и развиваться в специальной экономической зоне «Алга» в качестве полноценного резидента. Она стала 22-м участником СЭЗ.