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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:27

В Башкирии появится большой завод по производству тротуарной плитки и бордюров

В Башкирии будут выпускать необычную тротуарную плитку

8 мая 2024, 08:21
Фото: 1MI

В Башкирии появится большой завод по производству тротуарной плитки и бордюров

Появление нового производства обеспечит региону почти 137 рабочих мест.

В Башкирии начнет свою деятельность новое предприятие под названием «Поревит. Уфа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Известно, что компания будет функционировать и развиваться в специальной экономической зоне «Алга» в качестве полноценного резидента. Она стала 22-м участником СЭЗ.

Основные силы компания бросит на производство плитки для укладки тротуаров, брусчатки, бордюров и других самых разных материалов, используемых для благоустройства городских зон, парков и скверов. В данный период времени решаются организационные моменты, чтобы завод мог начать работу по строительству в самые ближайшие сроки.

Отметим, особая экономическая территория «Алга» имеет особый юридический статус и предлагает инвесторам привилегированный налоговый режим и свободную таможенную зону. Этот проект является одним из самых крупных в области привлечения прямых инвестиций в приоритетные секторы экономики.

У предприятия «Поревит.Уфа» большие планы — на его базе будут открыты 137 новых рабочих мест. Объёмы инвестиций составят 2,4 млрд рублей.

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