Уфа вошла в число городов — лидеров по росту цен на новостройки

Стоит, при этом, заметить, что в некоторых городах с населением менее 1 млн человек, жилье дороже, чем в миллионниках. Так, самые дорогие новостройки на сегодняшний день — в Сочи, там стоимость «квадрата» первичного жилья составляет уже 428 тысяч рублей.