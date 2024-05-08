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Уфа вошла в число городов — лидеров по росту цен на новостройки

Уфа вошла в число городов — лидеров по росту цен на новостройки

8 мая 2024, 07:00
Фото: FreePik
Столица Башкирии в апреле — мае стала лидером среди российских городов-миллионеров по росту стоимости «квадрата» в новом жилье, уступая лишь Москве. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

Согласно данным аналитиков, сейчас квадратный метр первичного жилья в Уфе стоит в среднем 142 тысячи рублей. Таким образом, за последний месяц цена выросла на 2,4%.

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В Москве же этот показатель составляет 3,8%. В остальных городах-миллионниках наблюдается динамика в пределах 1,7%, в ряде мегаполисов новостройки, наоборот, подешевели.

Стоит, при этом, заметить, что в некоторых городах с населением менее 1 млн человек, жилье дороже, чем в миллионниках. Так, самые дорогие новостройки на сегодняшний день — в Сочи, там стоимость «квадрата» первичного жилья составляет уже 428 тысяч рублей.

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