Тепло ли тебе, девица?

Казалось бы, дело закрыто: городская казна, имущество и финансы муниципального предприятия теперь в безопасности. Но остается вопрос: как вообще могла сложиться такая ситуация и куда в итоге пропали 221 млн руб., составляющих разницу между взаимными требованиями ООО «СТС» и ООО «БашРТС», оплаченные из тарифа на тепло, т. е. из кармана горожан? Кто ответит за то, что эти деньги просто исчезли? Кто ответит за не построенные и неотремонтированные километры тепловых сетей? Также возникают вопросы к тогдашнему главе города Алексею Изотову, который в силу прав должности принимал решения в отношении городской собственности, был обязан контролировать ее сохранность и принимал кадровые решения.