Тепло ли тебе, девица?

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Так, придумать сюжет, скрывающийся за решением Арбитражного суда Уральского округа по делу №А07-3778/2018, было бы затруднительно писателям даже с самой изощренной фантазией. При том, что речь в этом деле идет об объектах критической инфраструктуры Стерлитамака, содержание и эксплуатация которых оплачиваются из кармана горожан.
Суть этого резонансного дела такова. Арбитражный суд РБ в течение 3,5 лет рассматривал дело №А07-3778/2018 о признании банкротом ООО «Тепловые сети», в рамках которого было заявлено требование о взыскании с госпредприятия МУП «Электрические сети ГО Стерлитамак» 2,3 млрд руб. Целью взыскания было банкротство МУП, привлечение администрации Стерлитамака к субсидиарной ответственности по долгам МУП, получение в счет этих долгов тепловых сетей города и денежных средств из городской казны.
Так как же могло возникнуть столь колоссальное финансовое требование к муниципальному предприятию со стороны коммерческой структуры?
В апреле 2012 г. МУП «ЭСС» выступило учредителем ООО «Тепловые сети» (ООО «ТС») и внесло в уставный капитал имущественный вклад — тепловые сети Стерлитамака стоимостью 93 млн руб., предварительно проведя их оценку. В мае того же года было зарегистрировано ООО «Стерлитамакские тепловые сети» (ООО «СТС»), уставный капитал — 10 тыс. руб., единственный участник — ООО «Тепловые сети». Между ООО «ТС» и ООО «СТС» были заключены договоры аренды тепловых сетей, по которым ООО «ТС» передал в аренду ООО «СТС» все тепловые энергетические объекты Стерлитамака.
Новоиспеченный арендатор ООО «СТС» развил бурную производственную деятельность. Самый крупный контрагент ООО «СТС» в тот период — ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО БашРТС»). Между ООО «СТС» и ООО «БашРТС» были заключены договоры на транспорт тепловой энергии и на ее поставку, одна компания продавала тепло (ООО «БашРТС»), другая транспортировала его потребителям (ООО «СТС»). Согласно договорам, у компаний возникали взаимные финансовые обязательства, а итогом этого взаимодействия стали встречные долги и, как следствие, судебные дела.
С 2014 по 2017 год между ООО «СТС» и ООО «БашРТС» состоялось 12 судебных дел, в результате которых сформировалась взаимная задолженность: размер удовлетворенных судом требований ООО «БашРТС» к ООО «СТС» — 461,2 млн руб., размер удовлетворенных встречных требований ООО «СТС» к ООО «БашРТС» — 682,7 млн руб.
Соответственно, размер требований ООО «СТС» к ООО «БашРТС» был в совокупности больше встречного на 221 млн руб. Взыскание с ООО «БашРТС» требований, удовлетворенных судом, позволило бы с лихвой покрыть все долги ООО «СТС».
Несмотря на встречные долги, ООО «СТС» банкротится по заявлению ООО «БашРТС», встречные же долги не взыскиваются остаются.
Дальше — больше: 23 ноября 2017 года ООО «СТС» подало иск о взыскании убытков с ООО «ТС» как с участника ООО «СТС» и определением Арбитражного суда РБ от 09.04.2018 по делу А07-21525/2016с ООО «ТС» в пользу ООО «СТС» было взыскано 364,7 млн руб. убытков. При этом из текста определения невозможно понять, как ООО «ТС», получая всего несколько миллионов рублей в год арендных платежей, умудрилось причинить ООО СТС столь огромный ущерб. Но поскольку от ООО «ТС» никто в суд не пришел, возражений не представил, в апелляцию не обратился, то решение вступило в силу и появился законный повод обанкротить уже ООО «ТС».
До этого МУП «ЭСС» вышло из состава участников ООО «ТС», и в счет выплаты стоимости доли вышедшего участника в мае 2016 года ООО «ТС» передало МУП «ЭСС» ранее внесенное в уставный капитал имущество — тепловые сети Стерлитамака. От ООО «ТС» осталось только название. Имущество изъято, а ООО «ТС» не в состоянии отвечать по обязательствам. Но и это еще не все.
В арбитражный суд от конкурсного управляющего ООО «ТС» пришел иск по взысканию с МУП «СЭС» 2 338 217 668 ₽. Сумма иска возникла в результате оценки имущества (тепловых сетей), возвращенного МУП из уставного капитала ООО «ТС». Важно, что оценка рыночной стоимости имущества произведена оценщиком, предложенным бенефициарами ООО «ТС» и осуществлена под их контролем. Согласно логике истцов, имущество, изъятое МУП из уставного капитала ООО «ТС» стоит 2 млрд руб. с лишним, а значит МУП столько и должен. Так и возникло это колоссальное финансовое требование к муниципальному предприятию и к казне Стерлитамака, причем из исходных 93 млн руб. получилось 2,4 млрд. руб., оплатить которые предлагалось жителям и казне города. Три с половиной года понадобилось Арбитражному суду РБ, чтобы вынести решение о взыскании с МУП «ЭСС» и бюджета Стерлитамака 1,2 млрд руб.
Кроме возражений ответчика — МУП «ЭСС» и городской администрации, судом была полностью проигнорирована позиция республиканской прокуратуры. Прокуратура в суде утверждала, что ничтожна первичная сделка — внесение в 2014 году спорного имущества в уставный капитал ООО «ТС», поскольку она нарушала прямой запрет, установленный законодательством. Действовавшая на тот момент редакция Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» прямо запрещала приватизацию объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Впрочем, апелляционная инстанция отменила решение башкирского арбитража, на порядок снизив сумму — до 94,5 млн рублей. И вот финал — 25 апреля этого года суд кассационной инстанции, полностью поддержав позицию прокуратуры РБ и администрации Стерлитамака, отказал конкурсному управляющему ООО «ТС» в удовлетворении каких-либо финансовых претензий к МУП «ЭСС» и городской казне.
Занавес!
Казалось бы, дело закрыто: городская казна, имущество и финансы муниципального предприятия теперь в безопасности. Но остается вопрос: как вообще могла сложиться такая ситуация и куда в итоге пропали 221 млн руб., составляющих разницу между взаимными требованиями ООО «СТС» и ООО «БашРТС», оплаченные из тарифа на тепло, т. е. из кармана горожан? Кто ответит за то, что эти деньги просто исчезли? Кто ответит за не построенные и неотремонтированные километры тепловых сетей? Также возникают вопросы к тогдашнему главе города Алексею Изотову, который в силу прав должности принимал решения в отношении городской собственности, был обязан контролировать ее сохранность и принимал кадровые решения.