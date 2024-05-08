Сквозь любые препятствия: как в Башкирии развивается производство вездеходов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Вездеходы башкирского производства уже не первый год работают в Арктике. В частности, еще в 2017 году российские вооруженные силы, расположенные на этой территории, пополнились уникальными плавающими вездеходами «Витязь». Машины производит ишимбайская машиностроительная компания «Витязь», которая входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». По словам разработчиков, препятствий для этих вездеходов практически нет. В частности, машину можно завести даже в -60 градусов по Цельсию, по проходимости — не имеют аналогов в мире. Такие болотоходы предназначены для перевозки военных в суровых условиях Арктики, поэтому к ним предъявляются самые жесткие требования.
В целом же, снегоболотоходы «Витязя» известны по всей России и за рубежом, благодаря своей непревзойдённой проходимости в самых суровых климатических и дорожных условиях. Эти гусеничные транспортёры востребованы спасателями и предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, в том числе в районах Западной Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке. В 2020 году тот же «Витязь» запустил серийное производство новых «ДТ-30» — двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30ПМНК с краноманипуляторной установкой Palfinger. Они предназначены для выполнения работ в опасных условиях — низких несущих характеристиках грунта. В 2021 году предприятие осваивало серийное производство двухзвенных гусеничных транспортёров новой модификации в рамках инвестпроекта, объём вложений составил 802,6 млн руб.
— «Витязь» давно стал признанным брендом Башкортостана. Многие годы эти вездеходы помогают в тяжелых условиях, став надежной опорой для военных, спасателей, производственников. Это уникальные машины, которые прокладывают путь даже в самых непроходимых местах. Такую технику в нашей стране не делают больше нигде, — подчеркивал Радий Хабиров на встрече с сотрудниками предприятия.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Ильи Зубкова, в арктических районах России в ближайшие 10 лет будет потребность порядка в 20 тысячах вездеходов. Если прибавить к этому другие субъекты России и гусеничную технику, здесь очевиден потенциал и объем рынка на предстоящие годы.
По оценкам Торгово-промышленной палаты РФ рынок вездеходной техники в России — около 24 млрд руб. Самая популярная из категорий вездеходов — колесные, потому что на них можно передвигаться и по дорогам общего пользования. На этот сегмент приходится почти треть рынка, примерно столько же — у гусеничных вездеходов. Оставшаяся часть — водная и мототехника.
От вездеходов зависит, как простые жители отдаленных регионов, так и целые отрасли — геологоразведка, нефтяная и газовая промышленность, проведение поисковых, аварийно-спасательных работ и другое. В последние годы рынок вездеходов набирает обороты и растет даже быстрее общемировых темпов. В арктическом регионе растет добыча полезных ископаемых, реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые дороги — и это, безусловно, драйвер для развития закупок вездеходной техники.
Как и в любой производственной сфере, в производстве вездеходов есть свои нюансы и проблемы. В частности, нехватка кадров и автокомпонентов, сложности с сертификацией, высокий утилизационный сбор. Торгово-промышленная палата России помогает отрасли с разработкой нормативно-правовых актов и новыми рынками сбыта:
— Мы фактически помогаем поставщикам и производителям найти друг друга. Также мы продвигаем интересы производителей данного вида техники через выставки и ярмарки. Многие производители данной отрасли являются членами ТПП, мы также помогаем найти выходы на новые региональные рынки и помогаем с зарубежными рынками, я имею ввиду страны ШОС, БРИКС и СНГ, — подчеркнул Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков.
Отметим, что в семи из девяти северных районов работают Торгово-промышленные палаты, они обладают широкими возможностям по усилению горизонтального взаимодействия всех заинтересованных сторон в целях развития арктической зоны России. Кроме того, работают профильные комитеты и советы, которые помогают выработке нормативно-правовых документов для развития отрасли.
В Башкирии строительство вездеходов постепенно развивается. Так, в этом году планируется инвестировать 23 млн руб. в расширение производства внедорожной техники «РБ Моторс», резидента индустриального парка «Уфимский». По словам гендиректора Корпорации развития РБ Наиля Габбасова, инвестор решил увеличить производство в связи с ростом спроса на такую технику. На предприятии будут производиться вездеходы, причем разных моделей не только для транспортировки грузов в труднодоступные местности, но и для сельскохозяйственной деятельности.
По словам эксперта по внедорожной технике, руководителя отдела продаж и маркетинга ООО «Авторос» Евгения Колобова, у производителя могут возникнуть проблемы только с поставками импортных комплектующих:
— Насколько я знаю, они используют импортные двигатели Toyota, Nissan. Также некоторые компании ставят импортные мосты. А вот с колесной продукцией проблем не возникнет, потому что она полностью отечественного производства. Компании, возможно, будут замещать японские двигатели китайскими.
Несмотря на заинтересованность и рост производства, статистика показывает, что на данный момент России нужно, как минимум, вдвое больше такой техники, чем ее производят. Следовательно, в этом направлении есть перспективы экономического развития — тем более в Башкирии, где такое производство уже налажено и востребовано.