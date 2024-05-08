Сквозь любые препятствия: как в Башкирии развивается производство вездеходов

Вездеходы башкирского производства уже не первый год работают в Арктике. В частности, еще в 2017 году российские вооруженные силы, расположенные на этой территории, пополнились уникальными плавающими вездеходами «Витязь». Машины производит ишимбайская машиностроительная компания «Витязь», которая входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». По словам разработчиков, препятствий для этих вездеходов практически нет. В частности, машину можно завести даже в -60 градусов по Цельсию, по проходимости — не имеют аналогов в мире. Такие болотоходы предназначены для перевозки военных в суровых условиях Арктики, поэтому к ним предъявляются самые жесткие требования.