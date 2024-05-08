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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Более 20 опасных инцидентов, связанных с ухудшением погоды, зафиксировали в Уфе

Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера

8 мая 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

Более 20 опасных инцидентов, связанных с ухудшением погоды, зафиксировали в Уфе

Неблагоприятные погодные условия продлятся в республике еще в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

В Башкирии продолжаются неблагоприятные погодные явления. Так, в Уфе на фоне усиления ветра произошло 22 случая падения деревьев и конструкций. Инциденты зафиксированы почти во всех районах города.

В одном из случае от непогоды пострадала пожилая уфимка — на женщину 1953 г. р. обрушился навес, установленный над мусорными контейнерами. Её доставили в медучреждение для проведения обследования. Кроме того, от непогоды пострадали автомобили — у них зафиксированы механические повреждения.

В ближайшие сутки погодная обстановка не улучшится. Согласно прогнозу синоптиков Башгидромета, , ночью 9 мая по востоку Республики ожидаются обильные осадки и усиление ветра до 15–20 м/с. Также прогнозируется ухудшение видимости в осадках 500 м и менее.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник по Уфе прошел ураганный ветер. В результате несколько деревьев оказались поваленными на землю, а с некоторых зданий сорвало крышу и черепицу.

Стало известно, когда закончится ураган в Башкирии
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