Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера

В одном из случае от непогоды пострадала пожилая уфимка — на женщину 1953 г. р. обрушился навес, установленный над мусорными контейнерами. Её доставили в медучреждение для проведения обследования. Кроме того, от непогоды пострадали автомобили — у них зафиксированы механические повреждения.