Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Башкирии продолжаются неблагоприятные погодные явления. Так, в Уфе на фоне усиления ветра произошло 22 случая падения деревьев и конструкций. Инциденты зафиксированы почти во всех районах города.
В одном из случае от непогоды пострадала пожилая уфимка — на женщину 1953 г. р. обрушился навес, установленный над мусорными контейнерами. Её доставили в медучреждение для проведения обследования. Кроме того, от непогоды пострадали автомобили — у них зафиксированы механические повреждения.
В ближайшие сутки погодная обстановка не улучшится. Согласно прогнозу синоптиков Башгидромета, , ночью 9 мая по востоку Республики ожидаются обильные осадки и усиление ветра до 15–20 м/с. Также прогнозируется ухудшение видимости в осадках 500 м и менее.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник по Уфе прошел ураганный ветер. В результате несколько деревьев оказались поваленными на землю, а с некоторых зданий сорвало крышу и черепицу.