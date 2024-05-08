Поход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкой

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Инцидент произошел летом 2023 года на игровой площадке в парке Первомайский Калининского района Уфы. Во время прогулки по парку, недавно открытому после реконструкции, девочка ударилась головой об металлоконструкции, располагавшиеся на площадке. В результате ребенок был травмирован.
Конструкции передали в оперативное управление МБУ «Горзеленхоз», отвечавшее за их обслуживание. Кроме того, надзорное ведомство направило в суд иск с требованием взыскать с предприятия материальный ущерба и компенсацию морального вреда. Размер компенсации, по данным прокуратуры, превысил 53 тысяч рублей.
Отметим, что это не первый громкий инцидент в парке «Первомайский». Так, подростку потребовалась госпитализация после катания на новых качелях. Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что качели использовались с явными нарушениями техники безопасности. На конструкцию залезли сразу несколько подростков, которые ко всему прочему катались на них в положении стоя.