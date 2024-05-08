Поход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкой

Отметим, что это не первый громкий инцидент в парке «Первомайский». Так, подростку потребовалась госпитализация после катания на новых качелях. Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что качели использовались с явными нарушениями техники безопасности. На конструкцию залезли сразу несколько подростков, которые ко всему прочему катались на них в положении стоя.