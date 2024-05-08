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В Уфе поход в парк закончился для 10-летней девочки травмой головы

Поход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкой

8 мая 2024, 09:21
Фото: 1MI

В Уфе поход в парк закончился для 10-летней девочки травмой головы

Девочка травмировалась в результате удара об металлоконструкции во время игры на площадке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел летом 2023 года на игровой площадке в парке Первомайский Калининского района Уфы. Во время прогулки по парку, недавно открытому после реконструкции, девочка ударилась головой об металлоконструкции, располагавшиеся на площадке. В результате ребенок был травмирован.

Конструкции передали в оперативное управление МБУ «Горзеленхоз», отвечавшее за их обслуживание. Кроме того, надзорное ведомство направило в суд иск с требованием взыскать с предприятия материальный ущерба и компенсацию морального вреда. Размер компенсации, по данным прокуратуры, превысил 53 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый громкий инцидент в парке «Первомайский». Так, подростку потребовалась госпитализация после катания на новых качелях. Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что качели использовались с явными нарушениями техники безопасности. На конструкцию залезли сразу несколько подростков, которые ко всему прочему катались на них в положении стоя.

Уронила на себя: в Уфе игры на детской площадке закончились в травмпункте
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