Возможности будущего развития экономики обсудят на Дне национальных приоритетов 8 мая

На мероприятии будут представлены две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». В качестве спикеров выступят: заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, сотрудники госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, представители деловых сообществ и региональных органов власти.