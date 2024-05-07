Возможности будущего развития экономики обсудят на Дне национальных приоритетов 8 мая

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Главным событием деловой программы дня станет сессия под названием «Эффективная и конкурентная экономика», пишет РИА «Новости». Экспертами выступят первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.
В повестку дня включены следующие вопросы — экономика, производительность труда, роль федерального центра и органов региональной власти в нормализации инвестиционного климата, поддержки субъектов МСП и деловой активности, влияния финансового сектора на стимулирование привлечения инвестиций предприятиями, снятия транспортно-логистических ограничений для обеспечения логистического суверенитета страны.
На мероприятии будут представлены две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». В качестве спикеров выступят: заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, сотрудники госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, представители деловых сообществ и региональных органов власти.
Кроме того, участники также проанализируют совместную работу российского правительства, бизнеса и регионов по созданию благоприятного инвестиционного климата, реализации Регионального инвестиционного стандарта, а также механизма обратной связи с бизнесом. Еще одна тема встречи — подведение итогов национального проекта «Производительность труда».