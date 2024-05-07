В Уфе открывается объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту

Напомним, в апреле 2024 года на развороте на въезде в город произошла страшная авария, унесшая жизни пятерых молодых людей. На месте вскоре установили бетонные блоки, что привело к неудобствам жителей района «Кооперативной поляны» в Уфе. Под мостом в качестве альтернативы открыли другой проезд, однако, вскоре движение по ней снова ограничили.