В Уфе открывается объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 09:51
Движение по дороге будет разрешено с 8 мая. Речь идет о проезжей части от улицы Демской до улицы Зои Космодемьянской.
«Городские службы и подрядная организация, занимающаяся капитальным ремонтом арочного моста, провели для этого все необходимые мероприятия», — гласит сообщение администрации.
Напомним, в апреле 2024 года на развороте на въезде в город произошла страшная авария, унесшая жизни пятерых молодых людей. На месте вскоре установили бетонные блоки, что привело к неудобствам жителей района «Кооперативной поляны» в Уфе. Под мостом в качестве альтернативы открыли другой проезд, однако, вскоре движение по ней снова ограничили.