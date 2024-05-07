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В Уфе открывается объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту

В Уфе открывается объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту

7 мая 2024, 07:35
Фото: мэрия Уфы
В столице Башкирии откроют проезд по улице Малой Заречной, сообщили в администрации Уфы.

Движение по дороге будет разрешено с 8 мая. Речь идет о проезжей части от улицы Демской до улицы Зои Космодемьянской.

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«Городские службы и подрядная организация, занимающаяся капитальным ремонтом арочного моста, провели для этого все необходимые мероприятия», — гласит сообщение администрации.

Напомним, в апреле 2024 года на развороте на въезде в город произошла страшная авария, унесшая жизни пятерых молодых людей. На месте вскоре установили бетонные блоки, что привело к неудобствам жителей района «Кооперативной поляны» в Уфе. Под мостом в качестве альтернативы открыли другой проезд, однако, вскоре движение по ней снова ограничили.

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#Город#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Дороги#Транспорт
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