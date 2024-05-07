В Башкирии хотят сократить площади участков под личные нужды

Потребность в принятии нового закона в парламенте объясняется тем, что фермерам были предоставлены большие земельные участки для сенокошения и выпаса скота, площадь которых в отдельных случаях превышала тысячи гектаров. В этой ситуации землепользователи, как правило, защищаются, опираясь на нормы Земельного кодекса РФ. Согласно им нет никаких ограничений, влияющих на размер наделов для выпаса скота и заготовки сена.