В Башкирии хотят сократить площади участков под личные нужды

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
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Updated Сегодня, 10:50
В регионе планируется ограничить площадь земельных участков под личное подсобное хозяйство. Как сообщают парламентарии, поправки будут внесены в статью 15 республиканского закона «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
Согласно законопроекту, общая площадь земельных участков, включая те, которые находятся в частной собственности граждан, не должна превышать 2,5 гектара. Важно отметить, что в эту категорию входит выпас сельскохозяйственных животных и сенокос.
Потребность в принятии нового закона в парламенте объясняется тем, что фермерам были предоставлены большие земельные участки для сенокошения и выпаса скота, площадь которых в отдельных случаях превышала тысячи гектаров. В этой ситуации землепользователи, как правило, защищаются, опираясь на нормы Земельного кодекса РФ. Согласно им нет никаких ограничений, влияющих на размер наделов для выпаса скота и заготовки сена.
Однако существуют и другие нормативные правовые акты, регулирующие данный вопрос, и суды подтверждают незаконность выделения таких больших площадей. К тому же, прокуратура выявила нарушения в ходе проверок. Отметим, что законопроект получил положительное заключение правительства республики.