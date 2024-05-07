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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Башкирии планируют ограничить площади участков под личное хозяйство до 2,5 га

В Башкирии хотят сократить площади участков под личные нужды

7 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Башкирии планируют ограничить площади участков под личное хозяйство до 2,5 га

Новый законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании депутатов Республики Башкортостан.

В регионе планируется ограничить площадь земельных участков под личное подсобное хозяйство. Как сообщают парламентарии, поправки будут внесены в статью 15 республиканского закона «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

Согласно законопроекту, общая площадь земельных участков, включая те, которые находятся в частной собственности граждан, не должна превышать 2,5 гектара. Важно отметить, что в эту категорию входит выпас сельскохозяйственных животных и сенокос.

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Потребность в принятии нового закона в парламенте объясняется тем, что фермерам были предоставлены большие земельные участки для сенокошения и выпаса скота, площадь которых в отдельных случаях превышала тысячи гектаров. В этой ситуации землепользователи, как правило, защищаются, опираясь на нормы Земельного кодекса РФ. Согласно им нет никаких ограничений, влияющих на размер наделов для выпаса скота и заготовки сена.

Однако существуют и другие нормативные правовые акты, регулирующие данный вопрос, и суды подтверждают незаконность выделения таких больших площадей. К тому же, прокуратура выявила нарушения в ходе проверок. Отметим, что законопроект получил положительное заключение правительства республики.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
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