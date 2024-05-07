В Башкирии фура смяла легковушку и вылетела в кювет

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
По словам водителя, авария случилась на Субакаевском перекрестке. На автодороге фура столкнулась, предположительно, с «Датсуном». На фото видно, что серебристую легковушку серьезно смяло. В автомобиле сработала подушка безопасности, на проезжей части лежит металлический обломок. Судя по фото, после удара большегруз съехал в кювет.
На место аварии съехались оперативные службы. Официальных релизов по происшествию от ведомств пока не было.