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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 15:38

В Башкирии фура смяла легковушку и вылетела в кювет

В Башкирии фура смяла легковушку и вылетела в кювет

7 мая 2024, 15:17
Фото: БашДТП/Vk
ДТП с большегрузом случилось в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

По словам водителя, авария случилась на Субакаевском перекрестке. На автодороге фура столкнулась, предположительно, с «Датсуном». На фото видно, что серебристую легковушку серьезно смяло. В автомобиле сработала подушка безопасности, на проезжей части лежит металлический обломок. Судя по фото, после удара большегруз съехал в кювет.

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На место аварии съехались оперативные службы. Официальных релизов по происшествию от ведомств пока не было.

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