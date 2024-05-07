В Башкирии фура смяла легковушку и вылетела в кювет

По словам водителя, авария случилась на Субакаевском перекрестке. На автодороге фура столкнулась, предположительно, с «Датсуном». На фото видно, что серебристую легковушку серьезно смяло. В автомобиле сработала подушка безопасности, на проезжей части лежит металлический обломок. Судя по фото, после удара большегруз съехал в кювет.