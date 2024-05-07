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Житель Уфы отправится под суд за наркопритон

Уфимец арендовал квартиру, чтобы устроить в ней наркопритон

7 мая 2024, 11:52
Фото: 1MI

Житель Уфы отправится под суд за наркопритон

Мужчину вычислили оперативники полиции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии дознания, в период с сентября по декабрь 2022 года мужчина организовал наркопритон, арендовав под эти цели квартиру по улице Российской в Уфе. Жилье он в дальнейшем оборудовал необходимыми предметами для изготовления и употребления наркотиков. Злоумышленник получал от наркозависимых запрещенные вещества, те же в обмен на это получали право на использование помещения.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Ишимбае злоумышленники наладили собственное производство запрещенных веществ в одном из помещений гаражного кооператива. В ходе обыска было изъято оборудование и необходимые при производстве вещества, а также порядка 5,5 кг мефедрона. Однако и это ещё не всё: в собственности злоумышленников оказалось огнестрельное оружие: два автомата и боеприпасы.

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