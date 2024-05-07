Уфимец арендовал квартиру, чтобы устроить в ней наркопритон

По версии дознания, в период с сентября по декабрь 2022 года мужчина организовал наркопритон, арендовав под эти цели квартиру по улице Российской в Уфе. Жилье он в дальнейшем оборудовал необходимыми предметами для изготовления и употребления наркотиков. Злоумышленник получал от наркозависимых запрещенные вещества, те же в обмен на это получали право на использование помещения.