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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:26

Уфа встала в девятибалльных пробках

Уфа встала в девятибалльных пробках

7 мая 2024, 15:24
Фото: mkset.ru
В преддверии Дня Победы жители города столкнулись с серьезной проблемой — сильные пробки, которые парализовали движение по городу.

Перекрытие части проспекта Октября из-за репетиции Парада Победы стало причиной пробок в городе. Уфа буквально утонула в них.

Мы решили поинтересоваться у автомобилистов столицы, что они думают о происходящем.

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«Несмотря на временные неудобства, репетиция парада Победы в Уфе является важным символом патриотизма и уважения к ветеранам. Автомобилисты рады принять небольшие неудобства на дорогах во имя памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны», — высказался Ильгиз А.
«Сильные пробки из-за репетиции парада Победы в Уфе позволяют нам ощутить дух праздника и единства с нашими ветеранами. Это временное неудобство стоит того, чтобы выразить наше уважение и признательность тем, кто защищал нашу страну», — считает уфимец Константин К., — Ничего такого страшного не произошло, ради такого великого праздника можно и потерпеть».
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#Полина Корнейченко#Город#Уфа#День Победы#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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