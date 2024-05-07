Уфа встала в девятибалльных пробках

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Перекрытие части проспекта Октября из-за репетиции Парада Победы стало причиной пробок в городе. Уфа буквально утонула в них.
Мы решили поинтересоваться у автомобилистов столицы, что они думают о происходящем.
«Несмотря на временные неудобства, репетиция парада Победы в Уфе является важным символом патриотизма и уважения к ветеранам. Автомобилисты рады принять небольшие неудобства на дорогах во имя памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны», — высказался Ильгиз А.
«Сильные пробки из-за репетиции парада Победы в Уфе позволяют нам ощутить дух праздника и единства с нашими ветеранами. Это временное неудобство стоит того, чтобы выразить наше уважение и признательность тем, кто защищал нашу страну», — считает уфимец Константин К., — Ничего такого страшного не произошло, ради такого великого праздника можно и потерпеть».