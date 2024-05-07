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Published Сегодня, 15:31

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Спасатели снова предупреждают о сильном ветре в Уфе

Спасатели снова предупреждают о сильном ветре в Уфе

7 мая 2024, 15:31
Фото: УГЗ г. Уфы
После недавнего урагана в Уфе вновь прогнозируют сильный ветер и дожди. Соответствующее предупреждение опубликовало Управление гражданской защиты города.

По данным спасателей, с вечера 7 мая до 20:00 8 мая ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 16-21 м/с. Между тем температура воздуха днем ожидается теплая: +18, +20°.

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Сотрудники Управления настойчиво просят горожан избегать ненадежных конструкций, а также не проходить вблизи зданий, деревьев и рекламных щитов. Кроме того, желательно не парковать рядом с этими объектами автомобили. Об опасных конструкциях и деревьях, которые могут упасть, можно сообщить по номеру 279-90-00.

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