Спасатели снова предупреждают о сильном ветре в Уфе

Сотрудники Управления настойчиво просят горожан избегать ненадежных конструкций, а также не проходить вблизи зданий, деревьев и рекламных щитов. Кроме того, желательно не парковать рядом с этими объектами автомобили. Об опасных конструкциях и деревьях, которые могут упасть, можно сообщить по номеру 279-90-00.