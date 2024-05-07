РЭО профинансирует строительство двух комплексов по обращению с отходами в Дагестане

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что наблюдательный совет компании согласовал финансирование современных объектов размещения в Дагестане на 1,845 миллиарда рублей. РЭО передаст инвестору привлеченные от выпуска собственных облигаций средства на постройку комплексов обращения с отходами в Дербентском и Хасавюртовском районах региона. Мощности новых предприятий будут достигать 120 тысяч тонн и 150 тысяч тонн соответственно. По словам Буцаева, в составе КПО также в течение 2024 года будут построены объекты обработки и утилизации, при этом входящие мощности сортировочных комплексов составят 200 и 250 тысяч тонн в год.