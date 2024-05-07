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РЭО профинансирует строительство двух комплексов по обращению с отходами в Дагестане

РЭО профинансирует строительство двух комплексов по обращению с отходами в Дагестане

7 мая 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
Наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор» утвердил инвестиции объемом 1,845 миллиарда рублей в строительство двух предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Дагестан.

Как сообщает newstracker.ru, в II квартале текущего года на реализацию проектов будет выделено финансирование из средств облигационных выпусков ППК «РЭО».

Возведение и запуск объектов в эксплуатацию будут вестись в рамках создания современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На объектах планируется вести обработку, утилизацию полезных фракций и захоронение так называемых «хвостов», не подходящих для переработки.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что наблюдательный совет компании согласовал финансирование современных объектов размещения в Дагестане на 1,845 миллиарда рублей. РЭО передаст инвестору привлеченные от выпуска собственных облигаций средства на постройку комплексов обращения с отходами в Дербентском и Хасавюртовском районах региона. Мощности новых предприятий будут достигать 120 тысяч тонн и 150 тысяч тонн соответственно. По словам Буцаева, в составе КПО также в течение 2024 года будут построены объекты обработки и утилизации, при этом входящие мощности сортировочных комплексов составят 200 и 250 тысяч тонн в год.

Строительные работы будут проводиться в рамках подписанных концессионных соглашений. После запуска в эксплуатацию новых предприятий республика сможет достичь 100% обработки мусора и сокращения отправляемых на свалки ТКО вдвое. Данные показатели обозначены в национальном проекте «Экология».

Согласно комментарию замглавы по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергея Королева, Российский экологический оператор финансирует предприятия по обращению с отходами в рамках концессий. Объем финансирования по первому объекту будет достигать 721 815 000 рублей, по второму — 1 123 154 000 рублей. При этом такие производственные мощности с участками утилизации финансируются при поддержке государства согласно постановлению Правительства РФ № 1222.

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