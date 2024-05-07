Математик рассказал, как нужно играть в лотерею

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:50
По мнению Элленберга, выигрыш в лотерее можно сравнить с подбрасыванием монеты, хотя есть и те, кто утверждает, что вероятность выигрыша в лотерее ничтожно мала по сравнению с шансом быть пораженным молнией, передает newia.ru.
Он рекомендует не использовать знаковые числа, которые имеют для вас особое значение, такие как день рождения или номер дома. Также не стоит покупать слишком много лотерейных билетов и нужно помнить, что игра в лотерею не является финансовым планом, особенно если это касается средств из ограниченного семейного бюджета.
Еще один успешный победитель лотереи — Ричард Люстиг, который выиграл более миллиона долларов, подчеркнул, что использование дат рождения для выбора чисел в лотерее неэффективно. Этот прием слишком популярен и ограничивает возможности выбора. Люстиг также отметил, что наиболее часто выпадающими числами являются 32, 61 и 63.
Кроме того, успешные игроки в лотерею советуют обращать внимание на билеты с ограниченным тиражом, так как они могут обладать более высокой вероятностью выигрыша.
Российский обладатель приза в лотерее 1157-го тиража игры «Гослото „5 из 36“ Виталий Дмитриевич рассказал, что в течение полугода играл, ставя на одни и те же пять цифр. Его стратегия принесла ему приз в размере 1,8 миллиона рублей.