Математик рассказал, как нужно играть в лотерею

Он рекомендует не использовать знаковые числа, которые имеют для вас особое значение, такие как день рождения или номер дома. Также не стоит покупать слишком много лотерейных билетов и нужно помнить, что игра в лотерею не является финансовым планом, особенно если это касается средств из ограниченного семейного бюджета.