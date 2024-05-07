Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Уфе задержали бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова. Его подозревают в получении взятки в размере 5 млн рублей.
Судя по кадрам видеозаписи, сотрудники силовых структур едва ли не подняли министра транспорта и дорог из кровати. На видео Александр Клебанов выглядит заспанным и растерянным.
Людей в бронежилетах и балаклавах чиновник, подозреваемый в коррупции, встретил с голым торсом. На мужчине были лишь спортивные штаны и мягкие домашние тапочки. Задержание происходило на фоне распахнутого платяного шкафа возле входной двери. Клебанов не оказал сопротивления. На его запястьях защелкнули наручники.
По версии следствия, в мае 2023 года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей. За эту сумму он обязался предоставить общее покровительство, а также способствовать в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным договорам. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
Кроме того, стало известно, что Радий Хабиров принял решение уволить Клебанова. Отметим, что еще днем ранее, в понедельник, 6 мая, министр присутствовал на оперативном совещании в правительстве региона, где отчитался перед главой Башкирии об эффективности работы весогабаритных пунктов контроля.
Указом главы республики временно исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства назначена Любовь Минакова. Несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, мэром которого на тот момент являлся Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Примечательно, что большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.