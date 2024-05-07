Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках

По версии следствия, в мае 2023 года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей. За эту сумму он обязался предоставить общее покровительство, а также способствовать в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным договорам. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.