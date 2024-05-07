mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Опубликовано видео задержания главы минтранса Башкирии Александра Клебанова

Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках

7 мая 2024, 13:09
Фото: Александр Клебанов/ VK.com

Опубликовано видео задержания главы минтранса Башкирии Александра Клебанова

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В Уфе задержали бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова. Его подозревают в получении взятки в размере 5 млн рублей.

Судя по кадрам видеозаписи, сотрудники силовых структур едва ли не подняли министра транспорта и дорог из кровати. На видео Александр Клебанов выглядит заспанным и растерянным.

Видео: УФСБ по РБ.

Людей в бронежилетах и балаклавах чиновник, подозреваемый в коррупции, встретил с голым торсом. На мужчине были лишь спортивные штаны и мягкие домашние тапочки. Задержание происходило на фоне распахнутого платяного шкафа возле входной двери. Клебанов не оказал сопротивления. На его запястьях защелкнули наручники.

Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Узнать подробнее

По версии следствия, в мае 2023 года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей. За эту сумму он обязался предоставить общее покровительство, а также способствовать в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным договорам. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.

Кроме того, стало известно, что Радий Хабиров принял решение уволить Клебанова. Отметим, что еще днем ранее, в понедельник, 6 мая, министр присутствовал на оперативном совещании в правительстве региона, где отчитался перед главой Башкирии об эффективности работы весогабаритных пунктов контроля.

Указом главы республики временно исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства назначена Любовь Минакова. Несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, мэром которого на тот момент являлся Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Примечательно, что большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.

Главу минтранса Башкирии задержали силовики
Узнать подробнее
Читайте также:
Пиарщице Хабирова Елене Прочаковской продлили арест по обвинению в мошенничествеБольшая взятка: суд оставил начальника ж/д вокзала Уфы под стражейМУП УИС обратилось в ФСБ Башкирии после обмана предпринимателем на 5,4 млн рублейСтроительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%
#Общество#Город#Видео#Ремонт дорог#Взятка#Отставки и назначения#Дача взятки#ФСБ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Видеозапись#Хабиров Радий#Реконструкция дороги#Задержания#Минтранс РБ#Башкиравтодор#Александр Клебанов
Подпишитесь
Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений
Сегодня, 09:31
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Сегодня, 06:29
«Просим отнестись с пониманием»: Сипайлово ждут крупные дорожные работы
Сегодня, 10:29
Причина задержания министра транспорта названа следствием
Сегодня, 07:11
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Сегодня, 08:20
Фоторепортаж. В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход
Сегодня, 04:52
"