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98-летний уфимец-фронтовик примет участие в московском Параде Победы

98-летний уфимец-фронтовик примет участие в московском Параде Победы

7 мая 2024, 14:52
Фото: Vk/Илвир Нурдавлятов
Ветеран Великой Отечественной войны Родион Лобанов из Уфы приглашен на Парад Победы в Москве. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Кировского района столицы Башкирии Илвир Нурдавлятов.

В этом году Родион Григорьевич отмечает свое 99-летие. На фронт он отправился в декабре 1943 года — тогда уфимцу исполнилось 18 лет. Родион Лобанов воевал на Ленинградском фронте. В феврале 1944, чтобы ликвидировать вражескую «Кукушку», ему пришлось целые сутки пролежать в снегу.

«Родион Григорьевич День Победы встретит в Москве на Параде Победы, куда приглашены сотни ветеранов со всей страны. Низкий поклон и безмерная благодарность всем ветеранам за стойкость, мужество, благородство!», — написал Нурдавлятов.
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