98-летний уфимец-фронтовик примет участие в московском Параде Победы

В этом году Родион Григорьевич отмечает свое 99-летие. На фронт он отправился в декабре 1943 года — тогда уфимцу исполнилось 18 лет. Родион Лобанов воевал на Ленинградском фронте. В феврале 1944, чтобы ликвидировать вражескую «Кукушку», ему пришлось целые сутки пролежать в снегу.