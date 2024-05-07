98-летний уфимец-фронтовик примет участие в московском Параде Победы

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В этом году Родион Григорьевич отмечает свое 99-летие. На фронт он отправился в декабре 1943 года — тогда уфимцу исполнилось 18 лет. Родион Лобанов воевал на Ленинградском фронте. В феврале 1944, чтобы ликвидировать вражескую «Кукушку», ему пришлось целые сутки пролежать в снегу.
«Родион Григорьевич День Победы встретит в Москве на Параде Победы, куда приглашены сотни ветеранов со всей страны. Низкий поклон и безмерная благодарность всем ветеранам за стойкость, мужество, благородство!», — написал Нурдавлятов.