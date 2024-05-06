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Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Башкирии предлагают зарплату 360000 рублей ежемесячно

Жителям Башкирии готовы платить 360000 рублей в месяц

6 мая 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Башкирии предлагают зарплату 360000 рублей ежемесячно

Список вакансий с самыми высокими зарплатами озвучили в службе занятости.

На интерактивном портале ведомства сообщается, что первое место и самые выгодные условия у ИП Даврановой Аллы Александровны в Дюртюлях, где требуется 50 подсобных рабочих с зарплатой от 90 до 360 тысяч рублей.

На втором месте — Октябрьское УБР. Там требуется 4 работника с зарплатой до 348 тысяч рублей.

Предприятие «Башкирэнерго» в Октябрьском также ищет специалиста. Предложение актуально для электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда. Такому сотруднику здесь предлагают зарплату от 30 до 45 тысяч рублей ежемесячно.

Отметим, что в пятерку лидеров вошли вакансии мастера бурового с заработком до 336 тысяч рублей, Октябрьское УБР, вакантно 2 рабочих места. И вакансия инженера-технолога с зарплатой до 298 700 рублей. Речь также о предприятии Октябрьское УБР, на данный момент актуально 1 рабочее место.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Зарплата#Новости Башкирии#Вакансии
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