Жителям Башкирии готовы платить 360000 рублей в месяц

Отметим, что в пятерку лидеров вошли вакансии мастера бурового с заработком до 336 тысяч рублей, Октябрьское УБР, вакантно 2 рабочих места. И вакансия инженера-технолога с зарплатой до 298 700 рублей. Речь также о предприятии Октябрьское УБР, на данный момент актуально 1 рабочее место.