В Уфе рынок ХБК вновь выставили на торги

Универсальный рынок ХБК на Менделеева пытаются продать с 2021 года. На тот момент начальная стоимость составляла 713,36 млн рублей. В ноябре 2022 года был объявлен аукцион с начальной ценой 552 млн рублей, а в апреле 2023 года цена актива снизилась до 415,9 млн рублей. Торги продолжались до апреля 2024 года, однако покупателя так и не нашлось.