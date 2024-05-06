В Уфе рынок ХБК вновь выставили на торги

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Стартовая цена для ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» составляет 382,7 млн рублей. В эту стоимость входит весь комплекс, занимающий площадь 19,2 тыс. кв. м и включающий сопутствующее оборудование и инфраструктуру. Известно, что большая часть активов находится в залоге у Россельхозбанка.
В лот также включены здание универсального рынка ХБК, «технологическое и иное оборудование», трансформаторная подстанция, насосная станция, резервуары системы противопожарного водоснабжения, электрические сети и другое имущество.
Отметим, торги будут проводиться путем публичного предложения. Начальная цена будет уменьшаться на 4% каждые пять дней, а после достижения порога в 332,8 млн рублей — каждые 15 дней. Торги начнутся 6 мая 2024 года и могут завершиться 13 августа 2025 года. Минимальная цена может составить 16,6 млн рублей. Участники аукциона должны будут внести задаток в размере 10% от стоимости лота на каждом этапе торгов.
Универсальный рынок ХБК на Менделеева пытаются продать с 2021 года. На тот момент начальная стоимость составляла 713,36 млн рублей. В ноябре 2022 года был объявлен аукцион с начальной ценой 552 млн рублей, а в апреле 2023 года цена актива снизилась до 415,9 млн рублей. Торги продолжались до апреля 2024 года, однако покупателя так и не нашлось.