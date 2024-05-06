В Уфе нашли лучшие куличи и яйца

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Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 05:10
Площадка для кулинарного состязания разместилась в Уфимском торгово-экономическом колледже АКРО РБ. В рамках конкурса «Благодатная пасха» были проведены соревнования по двум номинациям: «Пасхальный кулич» и «Роспись пасхальных яиц».
Студенты под руководством своих преподавателей приготовили и представили на дегустацию Пасхальный кулич. Все работы были выполнены профессионально, с проявлением креативности и уважением к традициям. Каждый кулич был уникален, имел тематическое оформление и отражал индивидуальный стиль каждого участника.
«Такие соревнования позволяют участникам продемонстрировать свои умения и навыки, перенимать опыт друг у друга, развиваться и совершенствоваться. Данный конкурс, прежде всего, направлен на популяризацию профессии повара, кондитера, а также раскрытие потенциала молодых кулинаров», — отметил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.
Свои таланты на кулинарной битве смогли показать и дети из коррекционных школ Уфы. На конкурсе по художественной росписи пасхальных яиц они представили творческие работы с различными мотивами: цветы, птицы, зайцы, орнаменты.
Все участники конкурса были награждены дипломами и подарками. Как отмечают организаторы, такой формат мероприятий станет отличным стимулом для проявления талантов и вдохновит учащихся на создание новых художественных произведений.
Отметим, конкурс «Благодатная пасха» стал традиционным, он проводится в столице республики уже несколько лет и направлен на сохранение православных традиций среди школьников, учащихся профильных учебных заведений, а также популяризацию профессии кондитера и пекаря.