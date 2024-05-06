В Уфе нашли лучшие куличи и яйца

Студенты под руководством своих преподавателей приготовили и представили на дегустацию Пасхальный кулич. Все работы были выполнены профессионально, с проявлением креативности и уважением к традициям. Каждый кулич был уникален, имел тематическое оформление и отражал индивидуальный стиль каждого участника.