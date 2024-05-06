Шевчуку грозит уголовное дело после шоу в Дубае

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», пишет «Газета». Инициатором проверки действий Шевчука на состав уголовного преступления председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников.
Его возмутил пассаж, который Юрий Шевчук позволил себе на концерте в Дубае. В перерыве между песнями музыкант заявил, что все большие изменения в истории заканчиваются революцией, призывая аудиторию поддержать эту концепцию.
Со сцены лидер группы ДДТ рассказал о том, по какому, по мнению специалистов, сценарию идет мировая история.
«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — сказал он.
Шевчук добавил, что придерживается второй точки зрения.
«Эта концепция вывозит. Вывозит, друзья мои, вывозит», — сказал он.
Андрей Згонников написал заявление в Генеральную Прокуратуру России с требованием проверить Шевчука на призывы к экстремизму, а также председатель «Совета отцов России» попросил Министерство юстиции России выяснить наличии иностранного финансирования музыканта с последующим признанием его инагентом.
Напомним, что Юрий Шевчук был в 2022 году был признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Тогда Советский райсуд Уфы назначил ему штраф в размере 50 000 рублей. Эту предшествовал концерт в башкирской столице, на котором музыкант озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол.