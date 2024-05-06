«Не отстану»: глава Башкирии удивился снижению количества штрафов в республике

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Радий Хабиров поручил чиновникам навести порядок с весогабаритными пунктами контроля. Глава республики отметил, что количество пунктов весового контроля увеличивается, однако, эффективность их работы остается под вопросом.
— Я не отстану, наведите порядок. У нас количество пунктов весового контроля увеличивается. Денег от штрафов становится меньше, то есть они не работают. <…> Контрольное управление докладывает, что у нас 13 пунктов, которые должны работать, но из-за целого ряда причин по факту на 3 мая 11 пунктов весового контроля не работают. Пункты весового контроля должны работать. Мы уже потеряли порядка 50 млн рублей, которые должны были прийти в дорожный фонд. Мы количество станций увеличиваем, а количество денег уменьшается, — сказал Хабиров.
Как сообщил глава регионального Минтранса Александр Клебанов, 19 мая планируется запустить семь пунктов, кроме того, еще два пункта в настоящий момент находятся на ремонте — в начале лета их планируют запустить с новыми датчиками.