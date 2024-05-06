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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Башкирии не работает более 50% пунктов весогабаритного контроля

«Не отстану»: глава Башкирии удивился снижению количества штрафов в республике

6 мая 2024, 09:27
Фото: 1MI

В Башкирии не работает более 50% пунктов весогабаритного контроля

В связи с этим бюджет республики недополучил до 50 млн рублей, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров.

Радий Хабиров поручил чиновникам навести порядок с весогабаритными пунктами контроля. Глава республики отметил, что количество пунктов весового контроля увеличивается, однако, эффективность их работы остается под вопросом.

— Я не отстану, наведите порядок. У нас количество пунктов весового контроля увеличивается. Денег от штрафов становится меньше, то есть они не работают. <…> Контрольное управление докладывает, что у нас 13 пунктов, которые должны работать, но из-за целого ряда причин по факту на 3 мая 11 пунктов весового контроля не работают. Пункты весового контроля должны работать. Мы уже потеряли порядка 50 млн рублей, которые должны были прийти в дорожный фонд. Мы количество станций увеличиваем, а количество денег уменьшается, — сказал Хабиров.

Как сообщил глава регионального Минтранса Александр Клебанов, 19 мая планируется запустить семь пунктов, кроме того, еще два пункта в настоящий момент находятся на ремонте — в начале лета их планируют запустить с новыми датчиками.

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