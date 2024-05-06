Карантин по бешенству, проверка Шевчука и штормовое предупреждение в Башкирии

Группа подростков в селе Нагаево под Уфой избила и ограбила сверстницу. По предварительным данным, причиной конфликта стал телефон одной из обидчиц, который ранее по случайности разбила пострадавшая. После этого владелица испорченного гаджета потребовала у сверстницы 5 500 рублей и поставила её «на счетчик», однако поняв, что компенсации не будет, решила применить силу. Ситуация находится на контроле компетентных органов.