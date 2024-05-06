Карантин по бешенству, проверка Шевчука и штормовое предупреждение в Башкирии

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. По данным Госкомитета по ЧС, на территории республики в ближайшие сутки ожидаются порывы ветра до 26 м/с. От ураганного ветра в Уфе пострадала местная жительница — на девушку упало ограждение. У неё диагностировали несколько травм легкой тяжести.
От ветра сегодня также пострадали несколько автомобилей, светофор в Октябрьском районе Уфы, кроме того, сильными порывами снесло ряд металлических конструкций. Подробнее о том, к каким последствиям привела резкая смена погоды, Mkset рассказывал здесь.
К счастью, ураганные ветры вскоре прекратятся. Как сообщили Mkset в Башгидрометцентре, неблагоприятные погодные условия продлятся недолго — днем и ночью порывы ветра сохранятся до предельных значений и будут соответствовать 25-26 м/с». Завтра ожидается положительная динамика, ветер утихнет, будет умеренным — около 7м/с.
Лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Соответствующий запрос в прокуратуру направили общественники. По предварительным данным, их возмутило заявление музыканта, сделанное им в ходе концерта в Дубае, где он заявил, что «все большие изменения в истории заканчиваются революцией», призывая аудиторию поддержать эту концепцию.
В Башкирии рынок ХБК выставили на торги за 383 млн рублей. В эту стоимость входит весь комплекс, занимающий площадь 19,2 тыс. кв. м и включающий сопутствующее оборудование и инфраструктуру. Известно, что большая часть активов находится в залоге у Россельхозбанка. В лот также включены здание универсального рынка, «технологическое и иное оборудование», трансформаторная подстанция, насосная станция, резервуары системы противопожарного водоснабжения, электрические сети и другое имущество.
В селе Верхнеяркеево Илишевского района ввели карантин по бешенству. На время карантина запрещены сельскохозяйственные ярмарки, жителям населенного пункта запрещено ввозить и вывозить животных в течение полугода. Установлено, что очаг заражения возник в одном из подсобных хозяйств.
Группа подростков в селе Нагаево под Уфой избила и ограбила сверстницу. По предварительным данным, причиной конфликта стал телефон одной из обидчиц, который ранее по случайности разбила пострадавшая. После этого владелица испорченного гаджета потребовала у сверстницы 5 500 рублей и поставила её «на счетчик», однако поняв, что компенсации не будет, решила применить силу. Ситуация находится на контроле компетентных органов.