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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Башкирии с начала года иномарки подешевели на 0,5%

Известно, как изменилась стоимость автомобилей в Башкирии с начала года

6 мая 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии с начала года иномарки подешевели на 0,5%

Цены на авто от отечественного и зарубежного производителя подсчитали в Росстате.

Стоимость автомобилей отечественного производства в Башкирии с начала текущего года выросла на 3%, или 36 074 ₽. Средняя стоимость автомобиля таким образом достигла 1 224 972 ₽. При этом средняя стоимость отечественного авто в России составила 1 177 888 ₽. Дешевле всего машины с Новгородской области (1 002 482 руб.), а дороже — в Мурманской области (1 452 574 ₽).

В то же время стоимость иномарок с начала года в республике снизилась на 0,5%, или 11 696 ₽, с начала года. Средняя стоимость — 2 367 391 ₽.

Из данных статистики следует, что цены на автомобили иностранных брендов в Башкирии ниже, чем в целом по России. Средняя стоимость автомобиля в РФ составляет порядка 2 403 650 ₽. Наиболее высокую стоимость зафиксировали в Самарской области (2 957 178 ₽), наиболее низкую в Калининградской области — 1 998 770 ₽.

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