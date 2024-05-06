Известно, как изменилась стоимость автомобилей в Башкирии с начала года

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Стоимость автомобилей отечественного производства в Башкирии с начала текущего года выросла на 3%, или 36 074 ₽. Средняя стоимость автомобиля таким образом достигла 1 224 972 ₽. При этом средняя стоимость отечественного авто в России составила 1 177 888 ₽. Дешевле всего машины с Новгородской области (1 002 482 руб.), а дороже — в Мурманской области (1 452 574 ₽).
В то же время стоимость иномарок с начала года в республике снизилась на 0,5%, или 11 696 ₽, с начала года. Средняя стоимость — 2 367 391 ₽.
Из данных статистики следует, что цены на автомобили иностранных брендов в Башкирии ниже, чем в целом по России. Средняя стоимость автомобиля в РФ составляет порядка 2 403 650 ₽. Наиболее высокую стоимость зафиксировали в Самарской области (2 957 178 ₽), наиболее низкую в Калининградской области — 1 998 770 ₽.