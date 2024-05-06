Известно, как изменилась стоимость автомобилей в Башкирии с начала года

Стоимость автомобилей отечественного производства в Башкирии с начала текущего года выросла на 3%, или 36 074 ₽. Средняя стоимость автомобиля таким образом достигла 1 224 972 ₽. При этом средняя стоимость отечественного авто в России составила 1 177 888 ₽. Дешевле всего машины с Новгородской области (1 002 482 руб.), а дороже — в Мурманской области (1 452 574 ₽).