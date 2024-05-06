Две школы в Башкирии пострадали от ветра: ведется ремонт

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Радий Хабиров обратился к министру образования и науки Ильдару Мавлетбердину с поручением взять на контроль ситуацию со школами, пострадавшими от сильных порывов ветра. Он отметил, что школы нужно восстановить оперативно.
Напомним, ранее в двух школах в Белорецком и Гафурийском районах произошли частичные срывы кровли на зданиях школ на площади 128 и 805 кв. м. К счастью, в никто не пострадал.
— Обучение учащихся организовано в дистанционном режиме и методом подвоза. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы в Белорецком районе завершены. В Гафурийском районе завершен процесс оценки ущерба и организованы соответствующие подготовительные мероприятия для дальнейшего ремонта, — заявил руководитель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
Напомним, в республике объявлено штормовое предупреждение. По данным Госкомитета по ЧС, ожидаются порывы ветра до 21-26 метров в секунду. Так, ранее сегодня ураганный ветер повалил четыре дерева и сорвал крыши в Уфе.
На Молодежном бульваре упала строительная конструкция из металла, на улице Пушкина и на проспекте Октября, 78/3 ветром повалило деревья, на улице Карла Маркса ветром сорвало и унесло крышу, а возле ТРЦ «Планета» упал светофор. Пять автомобилей получили повреждения.