mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Башкирию передали частицу Благодатного огня

В Уфе встретили Благодатный огонь

5 мая 2024, 12:50
Фото: Башинформ

В Башкирию передали частицу Благодатного огня

Святыню доставили в главный храм столицы.

В Уфу, в кафедральный собор Рождества пресвятой Богородицы, был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Теперь частицу священного огня все православные верующие могут забрать и к себе домой.

Фото: Башинформ

Напомним, этот огонь выносится из гроба Христа на особом богослужении, которое проводится ежегодно в субботу перед православной Пасхой в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Согласно традиции, Благодатный огонь развозят в разные страны как святыню.

Отметим, сегодня православные христиане Башкирии, вместе с единоверцами по всей стране, отмечают праздник Светлой Пасхи. Пасха празднуется в течение 40 дней, но самая торжественная неделя — Светлая седмица, во время которой проводятся ежедневные богослужения. Царские врата всех храмов открыты, символизируя открытые врата рая.

Читайте также:
Радий Хабиров поздравил всех православных с Пасхой
#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе
Сегодня, 03:00
Срочно: в Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших подростков
Сегодня, 05:36
Радий Хабиров поздравил всех православных с Пасхой
Сегодня, 06:07
Страшная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка
Сегодня, 04:59
В Кушнаренковском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству
Сегодня, 04:34
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
Вчера, 06:27
"