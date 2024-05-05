В Уфе встретили Благодатный огонь

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Уфу, в кафедральный собор Рождества пресвятой Богородицы, был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Теперь частицу священного огня все православные верующие могут забрать и к себе домой.
Напомним, этот огонь выносится из гроба Христа на особом богослужении, которое проводится ежегодно в субботу перед православной Пасхой в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Согласно традиции, Благодатный огонь развозят в разные страны как святыню.
Отметим, сегодня православные христиане Башкирии, вместе с единоверцами по всей стране, отмечают праздник Светлой Пасхи. Пасха празднуется в течение 40 дней, но самая торжественная неделя — Светлая седмица, во время которой проводятся ежедневные богослужения. Царские врата всех храмов открыты, символизируя открытые врата рая.