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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:35

В Башкирии зафиксировали самую холодную ночь за последние 48 лет

В Уфе температура воздуха опустилась до рекордно низких показателей

5 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI

В Башкирии зафиксировали самую холодную ночь за последние 48 лет

В последний раз так холодно в Уфе было в 1976 году.

Синоптики Башгидромета сообщили, что в Уфе был установлен новый абсолютный минимум температуры воздуха.

В ночь на 5 мая на станции Уфа — Дема температура воздуха достигла -5,2 градуса.

Предыдущий рекорд этой даты был установлен в 1976 году, когда на станции столбик термометра опустился до -2,5 градусов.

Отметим, завтра в Башкортостане ожидается пасмурная погода. Температурный фон в течение дня в пределах от +2 до +8, ночью от +2 до +3°. На улице будет бриз в среднем 8 м/с, порывами до 16 м/с. Зонтики могут пригодиться завтра с 7:00 до 18:00 — в это время в республике возможен дождь.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Погода#Новости Башкирии
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