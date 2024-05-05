В Уфе температура воздуха опустилась до рекордно низких показателей

Отметим, завтра в Башкортостане ожидается пасмурная погода. Температурный фон в течение дня в пределах от +2 до +8, ночью от +2 до +3°. На улице будет бриз в среднем 8 м/с, порывами до 16 м/с. Зонтики могут пригодиться завтра с 7:00 до 18:00 — в это время в республике возможен дождь.