В Дюртюлях крупный пожар уничтожил сразу три дома

На место ЧП в экстренном порядке прибыли пожарные МЧС, Роснефти, также к ликвидации пламени подключились и добровольцы из трех ближайших сельсоветов. В итоге в тушении пожара участвовали 15 человек и семь единиц техники. Из пламени эвакуировали два пропановых и один кислородный баллон.