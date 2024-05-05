В Дюртюлях крупный пожар уничтожил сразу три дома

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Сегодня утром в Дюртюлях произошел крупный пожар, охвативший три жилых дома. По информации главного управления МЧС по Республике Башкортостан, два человека получили травмы.
Пожар начался на улице Лесная. До прибытия пожарных, 63-летняя женщина и мужчина пытались потушить огонь самостоятельно. В результате они получили отравление продуктами горения и ожоги, сейчас пострадавшие находятся в больнице.
На место ЧП в экстренном порядке прибыли пожарные МЧС, Роснефти, также к ликвидации пламени подключились и добровольцы из трех ближайших сельсоветов. В итоге в тушении пожара участвовали 15 человек и семь единиц техники. Из пламени эвакуировали два пропановых и один кислородный баллон.
«Пожаром повреждены 3 дома, частично гараж и хоз. постройка, баня с предбанником. Также ещё в одной металлической хоз. постройке сгорели 2 мотоблока и 3 мотоцикла. К сожалению, при самостоятельном тушении пожара женщина и мужчина 1961 г. р., получили отравление продуктами горения и ожоги, их доставили в больницу.» — рассказали в пресс-службе МЧС РБ.
На тушение пожара ушло полтора часа. Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС России.
В социальных сетях к жителям республики с просьбой о помощи обратилась семья, одна из тех, чьё имущество сильно пострадало при пожаре:
— «Сегодня 05.05.2024 в нашей семье случилась большая беда, случился пожар по адресу г. Дюртюли, Лесная, 107. Сгорел полностью дом, не удалось спасти ничего. На сегодняшний день родители остались без крыши над головой. Всех неравнодушных просим помощи», — написала дочь погорельцев.