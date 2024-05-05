В Башкирии растёт предпринимательская активность

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В апреле 2024 года в Башкирии зарегистрировано 139,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 5,9% больше, чем в апреле 2023 года. Такие данные привёл премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.
Известно, что количество самозанятых в регионе за тот же период увеличилось на 10,5% и достигло 205,6 тыс. человек. Общее количество работающих в сфере малого бизнеса в республике составляет более четверти всех занятых граждан. Как отметил Назаров, 96,8% субъектов предпринимательства — это наши микропредприятия. Их численность с начала года выросла на 2,4% и достигла 134,7 тыс. единиц.
Отметим, что количество вновь созданных субъектов МСП составляет 33,6 тыс. предпринимателей и компаний. Налоговые поступления от этих субъектов увеличились в полтора раза и достигли 3,2 млрд руб.
Согласно официальным данным, в этом году на поддержку желающих создать свой бизнес в Башкирии выделено 445,1 миллиона рублей, в том числе 8,9 миллиона рублей из региональной казны. С начала текущего года активно работал и центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Его специалисты провели 52 мероприятия и оказали почти 3 тысяч услуг местным предпринимателям.