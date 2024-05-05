В Башкирии растёт предпринимательская активность

Известно, что количество самозанятых в регионе за тот же период увеличилось на 10,5% и достигло 205,6 тыс. человек. Общее количество работающих в сфере малого бизнеса в республике составляет более четверти всех занятых граждан. Как отметил Назаров, 96,8% субъектов предпринимательства — это наши микропредприятия. Их численность с начала года выросла на 2,4% и достигла 134,7 тыс. единиц.