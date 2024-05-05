mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Высокий уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в двух городах Башкирии

Грязный воздух угрожает здоровью жителям двух городов Башкирии

5 мая 2024, 04:19
Фото: 1MI

Высокий уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в двух городах Башкирии

Эксперты отметили почти 50 случаев превышения норм.

Отчет по качеству атмосферного воздуха в городах республики за март 2024 года был опубликован специалистами Башстата.

Высокий уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в двух городах — Стерлитамаке и Салавате.

В городе Стерлитамак было обнаружено 24 случая превышения установленных норм: 23 случая изопропилбензола и один случай диоксида азота. В Салавате было зафиксировано 25 случаев: 18 случаев этилбензола, шесть случаев фенола и один случай диоксида серы.

В марте в Уфе был высокий уровень загрязнения воздуха. Эксперты выявили восемь случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК): семь случаев из-за изопропилбензола и один случай из-за хлорида водорода. Чего не скажешь о Благовещенске и Туймазах, там уровень загрязнения оказался низким.

Читайте также:
В Уфе зафиксировали превышение концентрации опасного вещества в воздухеУгрожает ли паводок в Башкирии загрязнением питьевой воды: что говорят экспертыФизики Башкирии нашли устройство для фиксации загрязнений воздуха
#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе
Сегодня, 03:00
Срочно: в Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших подростков
Сегодня, 05:36
Радий Хабиров поздравил всех православных с Пасхой
Сегодня, 06:07
Страшная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка
Сегодня, 04:59
В Кушнаренковском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству
Сегодня, 04:34
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
Вчера, 06:27
"