Грязный воздух угрожает здоровью жителям двух городов Башкирии

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:32
Отчет по качеству атмосферного воздуха в городах республики за март 2024 года был опубликован специалистами Башстата.
Высокий уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в двух городах — Стерлитамаке и Салавате.
В городе Стерлитамак было обнаружено 24 случая превышения установленных норм: 23 случая изопропилбензола и один случай диоксида азота. В Салавате было зафиксировано 25 случаев: 18 случаев этилбензола, шесть случаев фенола и один случай диоксида серы.
В марте в Уфе был высокий уровень загрязнения воздуха. Эксперты выявили восемь случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК): семь случаев из-за изопропилбензола и один случай из-за хлорида водорода. Чего не скажешь о Благовещенске и Туймазах, там уровень загрязнения оказался низким.