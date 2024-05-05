Грязный воздух угрожает здоровью жителям двух городов Башкирии

В марте в Уфе был высокий уровень загрязнения воздуха. Эксперты выявили восемь случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК): семь случаев из-за изопропилбензола и один случай из-за хлорида водорода. Чего не скажешь о Благовещенске и Туймазах, там уровень загрязнения оказался низким.