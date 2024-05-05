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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 11:12

В Башкирии очередной день поисков пропавших подростков не увенчался успехом

Дети не найдены: поиски пропавших подростков снова не принесли результатов

5 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI

В Башкирии очередной день поисков пропавших подростков не увенчался успехом

Вчера пешие группы преодолели 16 км пути.

Накануне, команда отряда БаРС отправилась на поиски двух подростков Дамира и Павла, которые пропали в Уфе 30 марта. Сегодня волонтеры озвучили информацию о ходе поисков.

Поисковики осмотрели береговую линию реки Белой и прилегающий лес. Всего пешие группы прошли 16 километров, а кинологический отряд изучил 4 километра пути. Еще 6 километров территории обследовали с помощью дронов. К сожалению, поиски не принесли результатов.

«Было обнаружено большое количество следов присутствия животных, однако никаких следов недавнего присутствия людей. Местность в некоторых местах заболочена, поэтому поиск осложнялся. Результат поиска отрицательный. Дети до сих пор не найдены», — рассказали в отряде.

В ближайшие выходные отряд БаРС снова организует выезд. Чтобы присоединиться, участники отряда просят написать свой комментарий под соответствующим постом поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте».

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#Инна Горина#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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