Дети не найдены: поиски пропавших подростков снова не принесли результатов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Накануне, команда отряда БаРС отправилась на поиски двух подростков Дамира и Павла, которые пропали в Уфе 30 марта. Сегодня волонтеры озвучили информацию о ходе поисков.
Поисковики осмотрели береговую линию реки Белой и прилегающий лес. Всего пешие группы прошли 16 километров, а кинологический отряд изучил 4 километра пути. Еще 6 километров территории обследовали с помощью дронов. К сожалению, поиски не принесли результатов.
«Было обнаружено большое количество следов присутствия животных, однако никаких следов недавнего присутствия людей. Местность в некоторых местах заболочена, поэтому поиск осложнялся. Результат поиска отрицательный. Дети до сих пор не найдены», — рассказали в отряде.
В ближайшие выходные отряд БаРС снова организует выезд. Чтобы присоединиться, участники отряда просят написать свой комментарий под соответствующим постом поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте».