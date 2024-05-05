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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 11:16

В Башкирии более 1000 человек подверглись атаке клещей

Более 1000 жителей Башкирии пострадали от укусов клещей

5 мая 2024, 09:35
Фото: 1MI

В Башкирии более 1000 человек подверглись атаке клещей

Количество укушенных клещами детей в этом году увеличилось.

По данным роспотребнадзора, на сегодняшний 1230 жителей Башкирии обратились к врачам по поводу укусов клещей, что на 377 человек меньше, чем в прошлом году (1607).

Однако количество укушенных клещами детей незначительно увеличилось. Доля детей среди пострадавших в регионе составляет 37,1 процента, в то время как в 2023 году она была 35,7 процента.

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В Центре гигиены и эпидемиологии специалисты провели исследования, осмотрев 1425 клещей, снятых с людей. Доля инфицированных вирусом клещевого энцефалита составляет 1,3 процента (в 2023 году — 1,7), а зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза — 11 процентов (в 2023 году — 5,8).

На данный момент в республике городские службы обработали 1325,2 га территорий от опасных насекомых, что составляет 34 процента от запланированного объема.

В социальных сетях жители республики ведут активное обсуждение этой темы и делятся своим опытом, положительным и не очень:

— «Я своего жильца (клеща) даже не сразу нашла. Мы с ним пару дней жили».
— «У меня тоже фобия, моей маме вообще в ухо залез, думала просто ухо простудила болит, потом капли капала, а он от них сдох и выпал. Огромный!»
— «Все детство в лесу провели, ни разу клещ не укусил и никто панику не наводил насчет них. Ходим и в лес, и в поле гулять. Одежду просто потом переодеваю детям и осматриваю тело».
— «Сейчас много средств отпугивающих клещей, и для детей тоже. Можно опрыскаться ими себя, детей, собаку (на холку несколько капель). Я много раз находила на себе этих насекомых. Если почаще осматривать себя и других, то можно и клещей не бояться».
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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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