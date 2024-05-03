В Уфе пройдет кейс-форум для малого бизнеса

Кейс-форум — это не только практические рекомендации от известных и успешных бизнесменов, но и возможность получить заряд вдохновения, приобрести полезные знакомства и попасть в закрытый клуб для предпринимателей. Для участников будет организован блок нетворкинга в формате быстрых знакомств, который поможет наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества своего города.