В Уфе пройдет кейс-форум для малого бизнеса

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:22
31 мая 2024 года в Уфе состоится кейс-форум для малого бизнеса. Это масштабное мероприятие для предпринимателей, организованное Сбер Бизнес и дочерней компанией Сбера АО «Деловая среда». В этом году кейс-форум пройдет в 5 крупных городах России. Каждый форум посвящен одной из самых актуальных тем для бизнеса.
Тема мероприятия в Уфе — «Развитие команды: как малому бизнесу выстроить работу с персоналом». На площадке форума во Дворце молодежи соберутся предприниматели со всей России, чтобы поделиться реальными инструментами развития бизнеса. Посетители форума узнают, как найти и обучить сотрудников, выбрать подходящую модель управления, выстроить систему мотивации в коллективе и создать корпоративную культуру. Среди главных вопросов для дискуссии — как создать команду, которая решит бизнес-задачи, и избежать ошибок в работе с персоналом.
Кроме того, состоятся кейс-разборы, где эксперты обсудят бизнес участников и дадут рекомендации для роста. Свою кейс-историю представит предприниматель из Уфы, который расскажет, как он открыл свое дело и смог его масштабировать.
Кейс-форум — это не только практические рекомендации от известных и успешных бизнесменов, но и возможность получить заряд вдохновения, приобрести полезные знакомства и попасть в закрытый клуб для предпринимателей. Для участников будет организован блок нетворкинга в формате быстрых знакомств, который поможет наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества своего города.
Кейс-форум будет полезен как для владельцев бизнеса, начинающих свой путь, так и для опытных предпринимателей.
Своим историями успеха на форуме поделятся региональные эксперты, а также приглашенные спикеры:
— Айнур Зиннатуллин, федеральный спикер по коммуникациям, наставник по подготовке к публичным выступлениям, автор книг.
— Евгений Щепин, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл, Практика», автор книг.
— Константин Ефимов, совладелец и генеральный директор компании INDEVER.
Ожидается, что мероприятие посетят более 1000 предпринимателей.
— Собрать эффективную команду единомышленников — большая и сложная задача для любого руководителя. Важно не только найти общий язык с каждым членом коллектива, но и замотивировать своих сотрудников, помочь им достигнуть поставленных целей. Кейс-форум для малого бизнеса, который пройдет в Уфе, поможет начинающим и опытным владельцам бизнеса найти ответы на многие вопросы. Наши гости расскажут о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, и поделятся историями успеха, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Место проведения: Уфа, Дворец молодежи, ул. 50 лет Октября, д. 21.
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно на странице мероприятия.
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