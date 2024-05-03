В Уфе обновят парк имени Лесоводов

Рабочие заменят старое асфальтовое покрытие, добавят велосипедные дорожки. Для создания безопасной среды на территории появится дополнительное освещение, а также видеонаблюдение. На малой спортивной площадке расположится воркаут-зона с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе, а также столы для пинг-понга и места для игры в шахматы под навесом.