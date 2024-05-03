В Уфе обновят парк имени Лесоводов

Posted 3 мая, 08:16
Published 3 мая, 08:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В период проведения работ доступ на территорию будет ограничен. В проект благоустройства включены пять объектов: зона для пикника, малая и большая спортивные площадки, детская площадка и пешеходно-тропиночная сеть.
Строители демонтируют существующие мангалы и сделают места для отдыха с торговыми киосками. На спортивной площадке разместят два футбольных поля — большое и малое, две волейбольные площадки, пространство для баскетбола и стритбола, беговую дорожку и зону для разминки. На детской площадке появится новое оборудование из дерева.
Рабочие заменят старое асфальтовое покрытие, добавят велосипедные дорожки. Для создания безопасной среды на территории появится дополнительное освещение, а также видеонаблюдение. На малой спортивной площадке расположится воркаут-зона с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе, а также столы для пинг-понга и места для игры в шахматы под навесом.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.