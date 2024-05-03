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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Выжившего в аварии с пятью погибшими парня отправили домой

В Уфе из больницы выписали выжившего в страшной аварии с пятью погибшими

3 мая 2024, 05:04
Фото: ГИБДД

Выжившего в аварии с пятью погибшими парня отправили домой

В Минздраве Башкирии сообщили данные о самочувствии девушки и парня, переживших страшную аварию, жертвами которой стали пятеро молодых людей.

По данным пресс-службы ведомства, 21-летнего парня сегодня выписывают из больницу. Другая пострадавшая, 22-летняя девушка, остается на лечении. Ее состоянии по-прежнему оценивается как тяжелое. При этом ранее стало известно, что девушка очнулась и открыла глаза, однако пока ни на что не реагирует.

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Напомним, трагедия случилась на въезде в Уфу в апреле. Автомобиль «ВАЗ», в котором ехали семеро молодых людей, на огромной скорости столкнулись с поливальной машиной. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров выжили, но попали с серьезными травмами на больничную койку.

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#Происшествия#Город#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Транспорт#Трагедия
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