В Уфе из больницы выписали выжившего в страшной аварии с пятью погибшими

По данным пресс-службы ведомства, 21-летнего парня сегодня выписывают из больницу. Другая пострадавшая, 22-летняя девушка, остается на лечении. Ее состоянии по-прежнему оценивается как тяжелое. При этом ранее стало известно, что девушка очнулась и открыла глаза, однако пока ни на что не реагирует.