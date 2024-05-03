В Башкирии шестилетний ребенок погиб под колесами огромного лесовоза

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Трагедия случилась сегодня, 3 мая, в поселке Тирлянский. Ребенок вместе со сверстниками ехал на велосипеде вдоль проезжей части. В какой-то момент мальчик угодил под заднее колесо прицепа лесовоза.
На место вызвали скорую помощь. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик погиб на месте до приезда врачей.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил Севастьянов.