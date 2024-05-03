mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Башкирии шестилетний ребенок погиб под колесами огромного лесовоза

В Башкирии шестилетний ребенок погиб под колесами огромного лесовоза

3 мая 2024, 14:43
Фото: ГИБДД
В Белорецком районе Башкирии шестилетний мальчик попал под колеса прицепа «КамАЗа». Об этом сообщил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась сегодня, 3 мая, в поселке Тирлянский. Ребенок вместе со сверстниками ехал на велосипеде вдоль проезжей части. В какой-то момент мальчик угодил под заднее колесо прицепа лесовоза.

На место вызвали скорую помощь. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик погиб на месте до приезда врачей.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил Севастьянов.
Водитель был пьян: известны подробности массового ДТП в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе из больницы выписали выжившего в страшной аварии с пятью погибшимиВ Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую авариюМассовое ДТП в Уфе: «Ладу» раздавило между двумя машинами
#Происшествия#Видео#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Транспорт#Белорецкий район#Тирлянский
Подпишитесь
Башкирию накрыл снегопад посреди мая
Сегодня, 07:28
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Сегодня, 11:17
В Уфе простились с участником СВО
Сегодня, 11:09
Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса
Сегодня, 10:50
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой
Сегодня, 10:27
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Вчера, 06:57
"