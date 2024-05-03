В Башкирии объем платных услуг населению в сфере туризма вырос на 20%

Posted 3 мая, 12:20
Published 3 мая, 12:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
— Рост платных услуг отражает уровень развития туризма и индустрии гостеприимства. Республика Башкортостан, где эти сферы активно набирают обороты, становится все более привлекательной для гостей. Для нас важно, чтобы путешествия были не только интересными, но и комфортными для всех категорий туристов, — прокомментировали в министерстве предпринимательства и туризма региона.
Напомним, что в прошлом году Башкирия по оказанию платных услуг населению в сфере туризма заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе. В нынешнем году за январь и февраль региональные санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха оказали платные услуги на 1,3 млрд рублей. В то же время гостиницы предоставили свои услуги на 500 млн рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти показатели отражают внутренние услуги, предоставляемые как жителям, так и гостям республики.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.