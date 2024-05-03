В Башкирии объем платных услуг населению в сфере туризма вырос на 20%

Напомним, что в прошлом году Башкирия по оказанию платных услуг населению в сфере туризма заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе. В нынешнем году за январь и февраль региональные санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха оказали платные услуги на 1,3 млрд рублей. В то же время гостиницы предоставили свои услуги на 500 млн рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти показатели отражают внутренние услуги, предоставляемые как жителям, так и гостям республики.