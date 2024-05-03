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Семеро детей погибли в огне в Башкирии

Семеро детей погибли в огне в Башкирии

3 мая 2024, 08:08

Семеро детей погибли в огне в Башкирии

Региональные спасатели озвучили данные печальной статистики: только на этой неделе пожар унёс жизнь одного ребенка.

Пожары с гибелью детей в 2024 году произошли в Мишкинском, Белорецком, Бижбулякском и Дуванском районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Все пожары произошли в частных жилых домах. В огне погибли семеро детей. Их жизни унесли четыре пожара.

Напомним, 1 мая в седе Дуван в Башкирии произошел пожар, в огне погиб 4-летний ребенок. Пламя охватило дом многодетной семьи. Отец и один из детей также попали в больницу с ожогами и порезом.

Спасатели напоминают взрослым:
— Не оставляй детей без присмотра!
— Научите их правильно действовать при пожаре!
— Выключайте все электроприборы на ночь!
— Следите за электропроводкой и замените старую!
— Установите в доме пожарный извещатель!
В Башкирии маленький ребенок погиб в пожаре
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