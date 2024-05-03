Семеро детей погибли в огне в Башкирии

Пожары с гибелью детей в 2024 году произошли в Мишкинском, Белорецком, Бижбулякском и Дуванском районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Все пожары произошли в частных жилых домах. В огне погибли семеро детей. Их жизни унесли четыре пожара.