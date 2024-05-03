Rostic`s может получить деньги из бюджета Башкирии

Напомним, рестораны сети KFC в России прекратили работу в 2022 году, однако вскоре стало известно, что сеть фастфуда возобновит работу под вывесками Rostic`s — такое решение было принято в связи с тем, что у бренда уже имелась определенная узнаваемость среди российских потребителей.