Rostic`s может получить деньги из бюджета Башкирии

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Четыре новых ресторана сети быстрого питания Rostic`s (экс-KFC) могут открыться в Башкирии. Новые точки общепита планируется разместить в Уфе и Мелеузе. Общий объём инвестиций в проект составит 570 млн рублей. Отмечается, что заведения площадью от 400 до 800 кв. м позволят создать до 125 новых рабочих мест.
Из регионального бюджета инвестору возместят часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, власти муниципалитетов окажут содействие в оформлении земельных участков.
В рамках инвестиционного часа глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил Министерству сельского хозяйства региона проработать возможность поставок в качестве сырья продукты регионального производства.
Напомним, рестораны сети KFC в России прекратили работу в 2022 году, однако вскоре стало известно, что сеть фастфуда возобновит работу под вывесками Rostic`s — такое решение было принято в связи с тем, что у бренда уже имелась определенная узнаваемость среди российских потребителей.
По информации Т-Ж, российское представительство KFC купила ижевская компания «Смарт-сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Она приобрела 100% компании «Юнирест», которой принадлежала мастер-франшиза на бренд KFC в России. Также по условиям сделки новые владельцы получили в собственность 66 ресторанов KFC.