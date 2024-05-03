РЭО: Минпромторг внес в реестр экопромпарки в Невинномысске и Новосибирской области

В настоящее время на строительных площадках в экопромышленных парках в Ставропольском крае и Новосибирской области ведутся работы по возведению железобетонных конструкций научно-технического центра. Здесь будут расположены офисы для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона и площадки универсального назначения. Кроме того, продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций на территории парков.