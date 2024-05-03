РЭО: Минпромторг внес в реестр экопромпарки в Невинномысске и Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как сообщает издание newstracker.ru, Буцаев рассказал о прохождении успешной проверки документации экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области на соответствие требованиям Минпромторга России. После проверки экопромышленные парки в городе Невинномысске (Ставропольский край) и в Новосибирском районе (Новосибирская область) с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» были внесены в федеральный реестр индустриальных парков. Включение их в этот реестр позволит резидентам парков использовать меры государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в промышленной сфере.
Официальный приказ Минпромторга России был подписан 23 апреля 2024 года. Создание экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Директор по технологиям, глава департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика Российского экологического оператора Олег Шияновский отметил, что включение в федеральный реестр позволяет резидентам аттестованных экопромышленных парков получать преимущества и льготы при реализации своих проектов. Например, они могут воспользоваться субсидиями для компенсации определенных затрат, налоговыми преференциями и другими мерами поддержки, определенными Министерством промышленности и торговли России или региональными органами исполнительной власти.
В настоящее время на строительных площадках в экопромышленных парках в Ставропольском крае и Новосибирской области ведутся работы по возведению железобетонных конструкций научно-технического центра. Здесь будут расположены офисы для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона и площадки универсального назначения. Кроме того, продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций на территории парков.