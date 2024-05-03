Первый пролёт был забетонирован на мосту трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, данный участок протяженностью 140 км является одним из трёх этапов масштабного строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Крупным искусственным сооружением там станет мост длиной более 813 м через реку Белую.
Общая протяженность дороги от города Дюртюли до поселка Ачит составит 275 км. Трасса также пройдет по территориям Пермского края и Свердловской области. Запустить движение по М-12 «Восток» на участке от Дюртюли до Ачита планируется в конце 2024 года.
В настоящий момент специалисты уже приступили к устройству пролетного строения и забетонировали первый пролет протяженностью 63 м. В целом работы развернуты на всех 56 сооружениях первого этапа, который заканчивается развязкой на границе республики и Пермского края.
Руководитель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что земляные работы на участке трассе завершены на 90%, строители заканчивают устройство водопропускных труб и переустройство инженерных коммуникаций.