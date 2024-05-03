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Первый пролёт был забетонирован на мосту трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии

Первый пролёт был забетонирован на мосту трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии

3 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI
Специалисты начали устройство пролетного строения на мосту через реку Белую трассы Дюртюли — Ачит в Башкирии, сообщается на сайте правительства России.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, данный участок протяженностью 140 км является одним из трёх этапов масштабного строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Крупным искусственным сооружением там станет мост длиной более 813 м через реку Белую.

Общая протяженность дороги от города Дюртюли до поселка Ачит составит 275 км. Трасса также пройдет по территориям Пермского края и Свердловской области. Запустить движение по М-12 «Восток» на участке от Дюртюли до Ачита планируется в конце 2024 года.

В настоящий момент специалисты уже приступили к устройству пролетного строения и забетонировали первый пролет протяженностью 63 м. В целом работы развернуты на всех 56 сооружениях первого этапа, который заканчивается развязкой на границе республики и Пермского края.

Руководитель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что земляные работы на участке трассе завершены на 90%, строители заканчивают устройство водопропускных труб и переустройство инженерных коммуникаций.

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