Объем инвестиций резидентов ТОР в экономику Башкирии превысил 500 млн рублей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в первом квартале 2024 года вложили в экономику республики более 500 млн рублей. Отмечается, что это на 200 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом.
Лидерами по объему инвестиций стали предприятия, производящие железобетонные конструкции, нефтепромысловое оборудование, металлоизделия, и работающие в сфере машиностроения и химической промышленности.
Напомним, для резидентов ТОР (часть территории субъекта РФ, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности — прим. ред.) предусмотрены льготные налоговые условия, упрощённые административные процедуры и другими привилегиями. Такие зоны создаются для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
Всего в Башкирии действует пять таких территорий: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. В них — 126 резидентов, плановый объем инвестиций — 38 млрд рублей. Из них уже 10 млрд рублей были инвестированы в экономику региона, было создано более 6 тысяч новых рабочих мест.