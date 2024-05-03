Объем инвестиций резидентов ТОР в экономику Башкирии превысил 500 млн рублей

Всего в Башкирии действует пять таких территорий: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. В них — 126 резидентов, плановый объем инвестиций — 38 млрд рублей. Из них уже 10 млрд рублей были инвестированы в экономику региона, было создано более 6 тысяч новых рабочих мест.