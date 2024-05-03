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Updated Сегодня, 09:04

В Башкирию инвестировали 500 млн рублей

Объем инвестиций резидентов ТОР в экономику Башкирии превысил 500 млн рублей

3 мая 2024, 05:11
Фото: Радий Хабиров/ Telegram

В Башкирию инвестировали 500 млн рублей

Глава Башкирии отметил, что высокие показатели инвестиций свидетельствуют о доверии предпринимателей региону.

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в первом квартале 2024 года вложили в экономику республики более 500 млн рублей. Отмечается, что это на 200 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом.

Лидерами по объему инвестиций стали предприятия, производящие железобетонные конструкции, нефтепромысловое оборудование, металлоизделия, и работающие в сфере машиностроения и химической промышленности.

Напомним, для резидентов ТОР (часть территории субъекта РФ, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности — прим. ред.) предусмотрены льготные налоговые условия, упрощённые административные процедуры и другими привилегиями. Такие зоны создаются для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Всего в Башкирии действует пять таких территорий: в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. В них — 126 резидентов, плановый объем инвестиций — 38 млрд рублей. Из них уже 10 млрд рублей были инвестированы в экономику региона, было создано более 6 тысяч новых рабочих мест.

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