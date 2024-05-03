Майский снег, цветение сакуры и завершение паводкового периода в Башкирии

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
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Updated Сегодня, 13:22
МЧС Башкирии заявили подвели итоги весеннего паводка. Ранее спасатели сообщали, что подтопленных участков в регионе не осталось. Таким образом, можно говорить о конце паводкового периода. Всего было зафиксировано 3 350 случаев подтоплений участков. Помимо этого, талая вода затопила 218 жилых и садовых домов, 18 мостов, 65 дорог и два социальных объекта.
В Уфе из больницы выписали выжившего в страшной аварии с пятью погибшими. 21-летнего парня сегодня выписывают из больницу. Другая пострадавшая, 22-летняя девушка, остается на лечении. Напомним, трагедия случилась на въезде в Уфу в апреле. Автомобиль «ВАЗ», в котором ехали семеро молодых людей, на огромной скорости столкнулись с поливальной машиной. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров выжили, но попали с серьезными травмами на больничную койку.
В Уфе и некоторых районах республики в первые дни мая пошел снег. В соцсетях очевидцы делятся кадрами аномального погодного явления. Как сообщали синоптики, дожди со снегом прогнозировались сегодня ночью и днем. В пригородах Уфы также утром в воздухе кружились снежинки.
Тем временем в уфимском парке им. Ленина начала цвести «башкирская сакура» — так из-за ярко-розового оттенка цветов уфимцы называют высаженные в парке яблони. Примечательно, что в этом году деревья зацвели на месяц раньше обычного.
Форвард Артём Пименов продлил контракт с ХК «Салават Юлаев» на два года. Отмечается, что в рамках минувшего сезона он сыграл в 58 матчах, в которых суммарно набрал 17 (7+10) очков. Ранее стало известно, что клуб покинул нападающий Евгений Тимкин. Подробнее о кадровых перестановках в «Салавате Юлаеве» Mkset рассказывал здесь.
Прокуратура Советского района проводит проверку в детском саду Уфы. Предположительно речь идёт о детском саду №131, где по словам родителей воспитанников, были неоднократно замечены тараканы. Также ранее на жалобы родителей о насекомых отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства, по итогам выяснения будут приняты меры реагирования.
В Уфе из-за строительства «Южных ворот» вводят временное ограничение движения на улице Софьи Перовской — с 6 мая по 1 октября. Для движения общественного и частного транспорта будет закрыт 150-метровый участок крайней правой полосы по четной стороне улице Софьи Перовской, в районе пересечения с улей Степана Кувыкина. Временные неудобства автомобилистам придется терпеть из-за строительства улицы Генерала Рыленко, которая является частью инфраструктурного проекта «Южные ворота».