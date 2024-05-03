Майский снег, цветение сакуры и завершение паводкового периода в Башкирии

В Уфе из больницы выписали выжившего в страшной аварии с пятью погибшими. 21-летнего парня сегодня выписывают из больницу. Другая пострадавшая, 22-летняя девушка, остается на лечении. Напомним, трагедия случилась на въезде в Уфу в апреле. Автомобиль «ВАЗ», в котором ехали семеро молодых людей, на огромной скорости столкнулись с поливальной машиной. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров выжили, но попали с серьезными травмами на больничную койку.