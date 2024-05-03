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Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

ИИ будет участвовать в создании образов для участников акции «Вода России»

ИИ будет участвовать в создании образов для участников акции «Вода России»

3 мая 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Нейросеть будет представлять участников акции «Вода России» в образах различных водных объектов. В эту пятницу, 3 мая, в РФ стартовал челлендж, организованный волонтерами всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» при поддержке КП.

Эта акция стала частью национального проекта «Экология» и направлена на защиту уникальных водных ресурсов страны. Одной из ее целей является экологическое просвещение. Об этом пишет «КП».

Мероприятия по уборке берегов и водоемов проводятся ежегодно весной во многих регионах России. Участники акции очищают берег от мусора, накопившегося зимой. С 2014 года к этим мероприятиям присоединилось более 9,5 миллиона добровольцев из разных уголков РФ.

В этом году к участию в акции планируется привлечь искусственный интеллект. Он будет использован в челлендже, который пройдет в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Предполагается, что организаторами этого челленджа должны стать волонтеры при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».

Искусственный интеллект будет анализировать портретные фотографии участников и находить сходство каждого из них с известными водными объектами, чтобы затем создать изображения, на которых участники предстанут в образе озер или рек. Пользователям соцсетей, для которых создадут изображение в рамках челленджа, будет предложено написать пост о важности сохранения чистых берегов. Авторов самых оригинальных постов, набравших наибольшее количество лайков и репостов, организаторы пригласят в путешествие по Алтаю, чтобы насладиться красотой родной природы.

Акция «Вода России» является одним из крупнейших добровольческих мероприятий в России. За десять лет проведения акции миллионы добровольцев сумели очистить десятки тысяч километров береговой линии в различных регионах страны.

#Общество
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