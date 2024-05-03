ИИ будет участвовать в создании образов для участников акции «Вода России»

Искусственный интеллект будет анализировать портретные фотографии участников и находить сходство каждого из них с известными водными объектами, чтобы затем создать изображения, на которых участники предстанут в образе озер или рек. Пользователям соцсетей, для которых создадут изображение в рамках челленджа, будет предложено написать пост о важности сохранения чистых берегов. Авторов самых оригинальных постов, набравших наибольшее количество лайков и репостов, организаторы пригласят в путешествие по Алтаю, чтобы насладиться красотой родной природы.