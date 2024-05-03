ИИ будет участвовать в создании образов для участников акции «Вода России»

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Эта акция стала частью национального проекта «Экология» и направлена на защиту уникальных водных ресурсов страны. Одной из ее целей является экологическое просвещение. Об этом пишет «КП».
Мероприятия по уборке берегов и водоемов проводятся ежегодно весной во многих регионах России. Участники акции очищают берег от мусора, накопившегося зимой. С 2014 года к этим мероприятиям присоединилось более 9,5 миллиона добровольцев из разных уголков РФ.
В этом году к участию в акции планируется привлечь искусственный интеллект. Он будет использован в челлендже, который пройдет в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Предполагается, что организаторами этого челленджа должны стать волонтеры при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».
Искусственный интеллект будет анализировать портретные фотографии участников и находить сходство каждого из них с известными водными объектами, чтобы затем создать изображения, на которых участники предстанут в образе озер или рек. Пользователям соцсетей, для которых создадут изображение в рамках челленджа, будет предложено написать пост о важности сохранения чистых берегов. Авторов самых оригинальных постов, набравших наибольшее количество лайков и репостов, организаторы пригласят в путешествие по Алтаю, чтобы насладиться красотой родной природы.
Акция «Вода России» является одним из крупнейших добровольческих мероприятий в России. За десять лет проведения акции миллионы добровольцев сумели очистить десятки тысяч километров береговой линии в различных регионах страны.