Георгиевская лента: символ Победы, история, значение цветов и традиции ношения

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Более 250 лет назад императрица Екатерина II вела русско-турецкую войну 1768–1774 годов. Однако война шла плохо и особых успехов не было, поэтому было решено создать особую награду для поощрения отличившихся на поле боя, чтобы мотивировать солдат.
Так императрица учредила орден Святого Георгия, в честь святого Георгия Победоносца. Этот орден представлял собой простой белый эмалевый крест, прикрепленный к шелковой ленте с чередующимися черными и желтыми полосами.
Помимо этого дополнительно была создана Дума георгиевских кавалеров, в которую входили все награждённые. Однако получили награду далеко не все оказалось — всего более 11 тысяч офицеров. К тому же орден имел четыре степени, и только четверо офицеров были удостоены всех четырёх степеней, в то время награду первой степени получили всего 23 человека.
Напомним, что награда должна была выдаваться только за действительно особенные подвиги в бою, поэтому и цвета должны были быть не стандартными.
Чёрный цвет символизирует мужество и героизм в борьбе, а также скорбь и память о погибших воинах. Он напоминает о тяжёлых испытаниях и жертвах, которые пришлось принести защитникам Отечества.
Оранжевый (или жёлтый) цвет олицетворяет смелость, отвагу и решимость. Этот цвет ассоциируется с огнём битвы и пламенем духа воинов, которые не сдавались в трудные моменты и шли вперёд, несмотря на опасности.
С осени 1941 года, чтобы отметить необычайное мужество и героизм, проявленные солдатами, матросами и офицерами в борьбе за Отечество, в стране ввели почётное звание «гвардейский». Это звание стало не просто наградой, но и символом высочайшей чести и славы.
Однако ввести снова орден Святого Георгия не могли, так как это награда белогвардейцев. Поэтому в 1942 году, в разгар суровых боёв, был утвержден уникальный дизайн гвардейского знака: прямоугольную пластину, обтянутую чёрно-оранжевой лентой, которая также украшала бескозырки матросов.
Так Гвардейская лента, с её пятью чередующимися полосами чёрного и оранжевого цветов, стала не просто элементом униформы, но и мощным символом единства и силы. Она украшала не только гвардейцев, но и была приложена к многим советским наградам, включая медаль «За победу над Германией» и орден Славы всех степеней.
Эта лента стала неотъемлемой частью празднований Победы, в том числе на знаменитых Парадах Победы в Москве в 1985 и 1990 годах.
С 24 апреля во всех городах начинают проводить акцию «Георгиевская ленточка» и по началу люди носили её довольно произвольно: кто на груди, кто на волосах, кто на руке или на автомобильной антенне. Однако с течением времени ленточка была приравнена к с символами воинской славы, за осквернение которых можно получить штраф до 3 млн рублей для физических лиц и от 3 до 5 млн рублей для юридических лиц.
Согласно рекомендациям «Волонтёров Победы», георгиевскую ленту следует носить:
Также существуют указания по способу завязывания ленты: её можно сложить в виде петли с висящими концами, в форме банта или конверта, и прикрепить булавкой или зашить. Важно, чтобы лента не махала на ветру.
Неприемлемо носить георгиевскую ленту:
Лента должна всегда быть в хорошем состоянии: если она загрязнилась или порвалась, её следует заменить на новую.