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Георгиевская лента сегодня

Георгиевская лента: символ Победы, история, значение цветов и традиции ношения

3 мая 2024, 12:31
Фото: 1MI
Георгиевская лента сегодня
В честь приближающегося Дня Победы, вспоминаем о символе мужества — ордене Святого Георгия. Узнайте, как правильно носить ленточку и почему она так важна для нашей истории.

Более 250 лет назад императрица Екатерина II вела русско-турецкую войну 1768–1774 годов. Однако война шла плохо и особых успехов не было, поэтому было решено создать особую награду для поощрения отличившихся на поле боя, чтобы мотивировать солдат.

Так императрица учредила орден Святого Георгия, в честь святого Георгия Победоносца. Этот орден представлял собой простой белый эмалевый крест, прикрепленный к шелковой ленте с чередующимися черными и желтыми полосами.

Помимо этого дополнительно была создана Дума георгиевских кавалеров, в которую входили все награждённые. Однако получили награду далеко не все оказалось — всего более 11 тысяч офицеров. К тому же орден имел четыре степени, и только четверо офицеров были удостоены всех четырёх степеней, в то время награду первой степени получили всего 23 человека.

Георгиевская ленточка в Великой Отечественной войнеГеоргиевская ленточка в Великой Отечественной войне
Георгиевская ленточка в Великой Отечественной войне
Фото: 1MI

Символика цветов

Напомним, что награда должна была выдаваться только за действительно особенные подвиги в бою, поэтому и цвета должны были быть не стандартными.

  1. Чёрный цвет символизирует мужество и героизм в борьбе, а также скорбь и память о погибших воинах. Он напоминает о тяжёлых испытаниях и жертвах, которые пришлось принести защитникам Отечества.

  2. Оранжевый (или жёлтый) цвет олицетворяет смелость, отвагу и решимость. Этот цвет ассоциируется с огнём битвы и пламенем духа воинов, которые не сдавались в трудные моменты и шли вперёд, несмотря на опасности.

Георгиевская ленточка в Великой Отечественной войне

С осени 1941 года, чтобы отметить необычайное мужество и героизм, проявленные солдатами, матросами и офицерами в борьбе за Отечество, в стране ввели почётное звание «гвардейский». Это звание стало не просто наградой, но и символом высочайшей чести и славы.

Однако ввести снова орден Святого Георгия не могли, так как это награда белогвардейцев. Поэтому в 1942 году, в разгар суровых боёв, был утвержден уникальный дизайн гвардейского знака: прямоугольную пластину, обтянутую чёрно-оранжевой лентой, которая также украшала бескозырки матросов.

Так Гвардейская лента, с её пятью чередующимися полосами чёрного и оранжевого цветов, стала не просто элементом униформы, но и мощным символом единства и силы. Она украшала не только гвардейцев, но и была приложена к многим советским наградам, включая медаль «За победу над Германией» и орден Славы всех степеней.

Эта лента стала неотъемлемой частью празднований Победы, в том числе на знаменитых Парадах Победы в Москве в 1985 и 1990 годах.

Куда крепить ленточку?Куда крепить ленточку?
Куда крепить ленточку?
Фото: 1MI

Как правильно носить ленточку?

С 24 апреля во всех городах начинают проводить акцию «Георгиевская ленточка» и по началу люди носили её довольно произвольно: кто на груди, кто на волосах, кто на руке или на автомобильной антенне. Однако с течением времени ленточка была приравнена к с символами воинской славы, за осквернение которых можно получить штраф до 3 млн рублей для физических лиц и от 3 до 5 млн рублей для юридических лиц.

Согласно рекомендациям «Волонтёров Победы», георгиевскую ленту следует носить:

  • на груди слева, у сердца;
  • на плече;
  • на воротнике рубашки.

Также существуют указания по способу завязывания ленты: её можно сложить в виде петли с висящими концами, в форме банта или конверта, и прикрепить булавкой или зашить. Важно, чтобы лента не махала на ветру.

Неприемлемо носить георгиевскую ленту:

  • ниже локтя;
  • на предметах гардероба (сумках, ремнях), в качестве браслета или резинки для волос;
  • на автомобилях, например, на антеннах или зеркалах.

Лента должна всегда быть в хорошем состоянии: если она загрязнилась или порвалась, её следует заменить на новую.

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