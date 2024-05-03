Георгиевская лента: символ Победы, история, значение цветов и традиции ношения

Более 250 лет назад императрица Екатерина II вела русско-турецкую войну 1768–1774 годов. Однако война шла плохо и особых успехов не было, поэтому было решено создать особую награду для поощрения отличившихся на поле боя, чтобы мотивировать солдат.



Так императрица учредила орден Святого Георгия, в честь святого Георгия Победоносца. Этот орден представлял собой простой белый эмалевый крест, прикрепленный к шелковой ленте с чередующимися черными и желтыми полосами.



Помимо этого дополнительно была создана Дума георгиевских кавалеров, в которую входили все награждённые. Однако получили награду далеко не все оказалось — всего более 11 тысяч офицеров. К тому же орден имел четыре степени, и только четверо офицеров были удостоены всех четырёх степеней, в то время награду первой степени получили всего 23 человека.