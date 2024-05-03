Форвард Артём Пименов продлил контракт с уфимским ХК «Салаватом Юлаевым»

Также клуб сообщил о кадровых перестановках в тренерском составе — в штаб вошли ещё четыре специалиста. Новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков — ранее он объявил о завершении игровой карьеры. Должность главного тренера сохранилась за Виктором Козловым.