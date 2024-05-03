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Updated Сегодня, 09:08

Звезда КХЛ продлил контракт с ХК «Салават Юлаев»

Форвард Артём Пименов продлил контракт с уфимским ХК «Салаватом Юлаевым»

3 мая 2024, 05:24
Фото: hcsalavat.ru

Звезда КХЛ продлил контракт с ХК «Салават Юлаев»

Нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» еще на два года, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Форвард Артём Пименов продлил контракт с ХК «Салават Юлаев» на два года. Отмечается, что в рамках минувшего сезона он сыграл в 58 матчах, в которых суммарно набрал 17 (7+10) очков.

Ранее стало известно, что клуб покинул нападающий Евгений Тимкин. Хоккеист вошел в состав клуба летом 2022 года, выходил на лед в рамках 91 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков.

Также клуб сообщил о кадровых перестановках в тренерском составе — в штаб вошли ещё четыре специалиста. Новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков — ранее он объявил о завершении игровой карьеры. Должность главного тренера сохранилась за Виктором Козловым.

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#Спорт#Уфа#Башкортостан#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Клуб
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