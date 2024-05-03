Форвард Артём Пименов продлил контракт с уфимским ХК «Салаватом Юлаевым»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Форвард Артём Пименов продлил контракт с ХК «Салават Юлаев» на два года. Отмечается, что в рамках минувшего сезона он сыграл в 58 матчах, в которых суммарно набрал 17 (7+10) очков.
Ранее стало известно, что клуб покинул нападающий Евгений Тимкин. Хоккеист вошел в состав клуба летом 2022 года, выходил на лед в рамках 91 матча, в которых набрал 12 (3+9) очков.
Также клуб сообщил о кадровых перестановках в тренерском составе — в штаб вошли ещё четыре специалиста. Новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков — ранее он объявил о завершении игровой карьеры. Должность главного тренера сохранилась за Виктором Козловым.